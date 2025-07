Primeira-dama de Suzano se reúne com Cristiane Freitas e aborda novas parcerias

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, se reuniu com a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, em um encontro que teve como principal objetivo abordar a ampliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e à melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade.

A reunião de trabalho, sediada no Palácio dos Bandeirantes, ocorreu na última quinta-feira (26/06) e também contou com a presença da diretora do órgão municipal, Beatriz Leite dos Santos. Na ocasião, foram discutidas oportunidades de adesão a novos programas estaduais, como o Caminho da Capacitação, as Escolas de Qualificação Profissional, as Praças da Cidadania e as ações de Ajuda Humanitária. A proposta é ampliar o acesso da população suzanense a serviços de qualificação, geração de renda e assistência social, por meio de parcerias entre o Estado e o município.

“A partir de um trabalho conjunto conseguimos garantir que as políticas públicas cheguem de forma eficaz às cidades, ampliando o acesso à qualificação, às oportunidades e ao apoio às populações em situação de vulnerabilidade”, destacou Cristiane Freitas durante a reunião.

Já a primeira-dama suzanense agradeceu a oportunidade de diálogo e reforçou a importância da parceria. “A Prefeitura de Suzano segue empenhada em fortalecer suas redes de assistência social e, por meio do Fundo Social, continuar promovendo iniciativas que façam a diferença na vida das famílias suzanenses”, concluiu Déborah.