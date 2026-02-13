Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 13/02/2026
Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos

Funcionamento do serviço desenvolvido em parceria entre a prefeitura e o Estado, no Centrus, tem se tornado um elo entre candidatos com deficiência e empresas da região

13 fevereiro 2026 - 17h13Por De Suzano
- (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A edição que abriu o ciclo de atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) em 2026, nesta quinta-feira (12/02), atraiu o mesmo número de candidatos registrados nas quatro edições realizadas do ano passado, 17. Assim, já são 34 pessoas com deficiência que estão tendo o suporte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho.

A iniciativa é desenvolvida entre a Prefeitura de Suzano e o governo de São Paulo para reforçar as políticas inclusivas no município, já tendo viabilizado duas contratações para empresas da região, a partir dos encaminhamentos que foram feitos após o recebimento dos currículos.

Nas quatro primeiras edições, os 17 atendimentos resultaram em onze direcionamentos para empresas e nove processos seletivos. A expectativa é de que o PEI continue disponível em Suzano ao longo de 2026.

O programa ajuda os participantes desde a triagem inicial até o pós-contratação, com acompanhamento especializado, análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Durante as entrevistas, as técnicas do programa analisaram o perfil profissional e as habilidades de cada participante, com o intuito de promover encaminhamentos mais assertivos e personalizados.

Para identificar o perfil de cada candidato, são feitas entrevistas e orientações, para que possam ser viabilizados os direcionamentos aos processos seletivos, além das orientações sobre ambientes inclusivos e postos de trabalho acessíveis, contribuindo para a identificação das vagas em aberto das empresas cadastradas.

As empresas interessadas em participar do programa podem se cadastrar no site empregoinclusivo.sedpcd.sp.gov.br, passando a integrar uma rede que incentiva a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo.

O polo foi implementado por meio de um convênio formalizado em 15 de agosto do ano passado, quando o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, estiveram juntos para consolidar a parceria que tem impulsionado políticas inclusivas do município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a relevância do serviço para a cidade. “Este programa tem proporcionado mais condições para que possamos aproximar os candidatos das empresas, garantindo mais emprego e renda para a nossa população. É uma oportunidade concreta para que Suzano avance na inclusão e na geração de novas possibilidades de futuro”, afirmou o titular da pasta.

