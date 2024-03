Primeira etapa de revitalização da Roberto Simonsen termina neste final de semana

A Prefeitura de Suzano está finalizando a primeira etapa de revitalização do trecho existente da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, entre as avenidas Brasil e Doutor Odilon de Souza, em frente ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura. Com a aplicação do asfalto, que deverá ser concluída neste final semana, se encerra o conjunto de intervenções nesta parte da via, que incluiu a troca do sistema de drenagem. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, estiveram no local na última quarta-feira (27/03) para acompanhar o andamento dos trabalhos.

Outros serviços preliminares foram executados nos últimos meses para que o local pudesse estar preparado para receber o recapeamento asfáltico, como troca de guias, sarjetas e sarjetões, fresagem e aplicação de binder, que garantiu a implementação da camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico. Ainda foram promovidas melhorias para a mobilidade de pedestres com as intervenções realizadas no passeio ao longo da avenida.

O cronograma de atividades prevê, nos próximos meses, a execução dos mesmos serviços no restante da Roberto Simonsen, até a rua José de Almeida. Assim, será proporcionada a revitalização de toda a extensão, abrangendo um trecho de 1,6 quilômetro. Para a conclusão da obra serão investidos R$ 6,7 milhões, sendo uma parte com recursos da prefeitura da ordem de R$ 4.698.936,01, e repasse de verbas federais no valor de R$ 2.001.483,00, por meio de emenda parlamentar. A empresa responsável pela execução do projeto é a Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Ampliação

Ao mesmo tempo que acontecem as intervenções no trecho já existente da avenida Senador Roberto Simonsen, ocorrem obras que garantirão a extensão da via, entre a rua José de Almeida, no Jardim Márcia, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, totalizando 1,3 quilômetro. No momento, estão sendo executados serviços de terraplanagem, troca de solo, drenagem, colocação de guias e compactação do solo. Já foi implantada uma rotatória com objetivo de promover a ligação da nova parte da via com a rua Regina Cabalau Mendonça e as estradas dos Fernandes e Santa Mônica.

Para concluir as etapas de infraestrutura necessárias, serão investidos R$ 15,6 milhões. Deste total, R$ 11,7 milhões são oriundos de recursos federais, por meio de emendas do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. Outros R$ 3,9 milhões são provenientes dos cofres municipais. A empresa responsável pela execução dos serviços é a Oestevalle Pavimentações e Construções.

Assim que os trabalhos forem concluídos, serão proporcionadas novas possibilidades de mobilidade urbana na região central, já que haverá uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo conexões com a região do Jardim Casa Branca.

O secretário Oliveira afirmou que o objetivo da obra é garantir uma melhoria expressiva para a mobilidade nesta localidade da cidade. “Sabemos da importância estratégica da avenida Roberto Simonsen para Suzano. Então, acompanhamos cada etapa deste projeto com todo cuidado que a nossa população merece. Realizamos uma importante intervenção no sistema de drenagem, que também contribui com as condições de tráfego, assim como a nova camada de asfalto que está sendo implementada”, avaliou o titular da pasta da Manutenção.

Já o prefeito frisou que as melhorias nesse primeiro traçado se integram a uma série de intervenções que proporcionarão novos acessos. “Os trabalhos em andamento nesta localidade caminham em paralelo, tanto na parte já existente como na área que garantirá o prolongamento da via. Quando todos os serviços estiverem concluídos, este projeto poderá ser conectado àquele previsto pela implantação de alças de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21), que contempla a avenida Brasil”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.