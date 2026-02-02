Primeiro mutirão de castração do ano promove 150 procedimentos no Jardim Europa

A Prefeitura de Suzano realizou no último sábado (31/01) o primeiro mutirão de castração de cães e gatos de 2026. Ao todo, foram efetuados 150 procedimentos, contemplando 78 cães e 72 gatos, todos submetidos à microchipagem. A iniciativa ocorreu na Escola Municipal Sérgio Simão, localizada no Jardim Europa.

Com os resultados desta edição, Suzano inicia o calendário de castrações de 2026. Desde o início do programa, em 2018, o município contabiliza 11.258 cães e gatos castrados, consolidando a iniciativa como uma política pública permanente voltada ao bem-estar animal, à saúde dos pets e ao controle populacional, contribuindo também para a redução do abandono.

Para este mutirão, foram convocados 250 animais de tutores previamente cadastrados. No entanto, apenas 150 compareceram, o que impediu o atendimento de outros pets que aguardavam. “Cada ausência representa uma vaga perdida e um animal que deixa de ser atendido. Por isso, é fundamental que os tutores compareçam no dia agendado ou informem previamente em caso de impossibilidade. Tivemos um número alto de faltas, mesmo com chamamentos antecipados e orientações claras, e isso impacta diretamente o alcance da ação”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Próximas edições

A secretaria ainda reforça que os mutirões de castração são organizados exclusivamente para tutores que realizam inscrição prévia, garantindo mais agilidade, segurança e melhor fluxo de atendimento no dia da ação.

Para participar das próximas edições, o cadastro deve ser feito pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da pasta, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. No atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Após a inscrição, o contato com os tutores é realizado exclusivamente por WhatsApp, canal utilizado para envio das orientações, confirmação de dados e informações sobre data, horário e local do procedimento. Por isso, é fundamental que o número informado no cadastro esteja correto e ativo.

“A castração é uma política pública contínua em Suzano e pensada para promover saúde, responsabilidade e bem-estar animal. Cada mutirão faz diferença na vida dos pets e das famílias, por isso contamos com o compromisso dos tutores para que as vagas sejam aproveitadas e o atendimento alcance cada vez mais animais”, finalizou Chiang.