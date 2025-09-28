Professor Suami Azevedo resgata a história e os personagens de Suzano

O professor, escritor e historiador Suami Paula de Azevedo, relembrou aspectos marcantes da história de Suzano durante o programa DS Entrevista, em julho. Entre os temas, ele destacou as pesquisas sobre o povo mirambava, a formação planejada do município e personagens que marcaram a trajetória local.

Segundo Azevedo, uma das partes mais complexas de suas pesquisas foi descobrir o significado da palavra “mirambava”, usada para identificar o povo que vivia entre os rios Una e Guaió. “O termo vem de uma transformação da palavra original ‘manuara’”.

ESTUDOS

“Após muitos estudos, descobri que estava relacionado a um caranguejo de rio chamado araitá”, explicou. Ele ainda contou que “O Rio Guaió, ao transbordar, deixava esses caranguejinhos na região, e os habitantes se alimentavam deles, além de peixes. Isso marcou muito a identidade local”.

Outro ponto ressaltado pelo pesquisador é que Suzano pode ser considerada a primeira cidade planejada da região. “Desde o final do século XIX, o município foi pensado em quarteirões, algo único no Alto Tietê. Até hoje o urbanismo respeita esse traçado original, e precisamos considerar esse planejamento quando falamos de meio ambiente e qualidade de vida”, destacou.

IMPORTÂNCIA DO BARUEL

Além disso, Azevedo ainda ressalta a importância do bairro Baruel, que no início foi uma das principais áreas de ocupação do território Suzanense. Lá vivia um proprietário descendente de um pirata que se casou com uma herdeira indígena, ligada ao cacique Tibiriçá.

“Ele vivia de forma muito diferente da população da época: dormia em cama enquanto os outros dormiam em rede, comia com talheres enquanto os demais usavam as mãos. Isso o tornou uma figura famosa, e o local passou a ser identificado como região do Baruel”, disse. Com a chegada da estrada de ferro, entretanto, a formação urbana se concentrou na nova vila de Suzano. “Vale lembrar que a cidade teve a primeira escola de todo o Alto Tietê, em 1870, no Baruel. Em 1892, já na nova vila, foi criada outra escola — quatro anos antes de Mogi das Cruzes”, completou.

Azevedo também destacou que grandes nomes da literatura brasileira tiveram relação com a cidade. “Monteiro Lobato teve terras na região onde hoje fica o bairro Colorado, e documentos comprovam isso. Já Vinicius de Moraes também aparece em registros ligados a Suzano. São exemplos de como o município esteve em contato com grandes escritores”, contou.

Ao final, o professor deixou uma mensagem de incentivo.

“Gostaria muito que todos tivessem orgulho da nossa luta por uma Suzano melhor. Desde o final do século XIX, a cidade foi planejada para crescer. Todos os avanços da história local aconteceram porque as pessoas se uniram. Nos meus livros mostrei que isso é possível e importante. Que continuemos dando as mãos para construirmos juntos uma cidade cada vez melhor.”