Pedro Ishi assumirá a principal cadeira do Executivo no dia 1º de janeiro e, para o início de sua gestão, uma novidade já está confirmada em seu time de confiança no governo: a professora e psicopedagoga Renata Priscila será a nova secretária de Educação de Suzano. A educadora foi a gestora estratégica da pasta nos mandatos de Rodrigo Ashiuchi e, a partir de 2025, sucederá o atual titular, Leandro Bassini.

Candidata a vereadora na última eleição, a profissional tem ampla experiência para seguir guiando o setor no caminho da evolução. Professora há 28 anos, Renata é formada em Gestão Pública e MBA em Gestão Educacional, agregando um profundo conhecimento utilizado ao longo de seus anos em sala de aula e em cargos administrativos.

Servidora pública na Prefeitura de Suzano desde 2005, a nova titular da Educação atuou em uma série de funções em sua área, incluindo auxiliar de sala, professora e coordenadora pedagógica, acumulando vivências como diretora da Escola Municipal Antônio Marques Figueira antes de tornar-se gestora estratégica.

Enquanto integrante ativa do setor administrativo da Educação suzanense, Renata foi peça fundamental em várias conquistas para o ensino municipal na gestão Rodrigo Ashiuchi. A exemplo, ao lado de Bassini, ela colaborou para a conquista de avanços e resultados positivos no aprendizado dos alunos da rede, incluindo a implantação de 25 novas unidades de ensino, entre escolas e creches conveniadas; a qualificação de equipes por meio de cursos e eventos diversos; e a aquisição de chromebooks e outros serviços de primeira qualidade para a alfabetização das crianças, incluindo a implementação de materiais do sistema Sesi e da plataforma Matific.

A nova titular destacou que, para ela, assumir a secretaria onde trabalha há quase duas décadas é uma verdadeira honra. “Minha maior satisfação ao atuar na Educação durante o governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi foi justamente poder contribuir com a minha cidade na área que mais amo, tendo a oportunidade de conhecer a rede a fundo e descobrir todo o seu potencial ao lado do professor Leandro Bassini, com quem aprendi muito nesse período. Em nome de todas as nossas equipes, reitero aqui o compromisso que temos com a entrega de um ensino público de qualidade, sempre com atenção aos pequenos e grandes aspectos, pois assim, seguirá evoluindo na nova gestão”, comentou.

Por sua vez, Pedro Ishi ressaltou que a escolha de Renata partiu da confiança que a profissional nutre por todos ao seu redor. “Defini-la para ser a nossa secretária foi um consenso entre todos com quem pude falar do tema, incluindo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, pois todos identificamos que ela é uma mulher altamente capacitada, dotada de um forte espírito de liderança, que também se manifesta na busca pelo avanço em um setor fundamental para o nosso futuro. É um verdadeiro prazer contar com ela para a gestão. Tenho convicção de que o ensino suzanense seguirá caminhando com responsabilidade e qualidade”, constatou o futuro prefeito.

Ashiuchi fez questão de agradecer Bassini pelo seu trabalho enquanto secretário, explicando ainda que com Pedro Ishi e Renata Priscila o setor, que foi contemplado com múltiplos avanços, seguirá dando orgulho à cidade. “O professor Leandro foi o meu secretário por sete dos oito anos de gestão, portanto, conheço muito bem o seu empenho e as qualidades de sua equipe. O crescimento da nossa Educação, com novas escolas, equipamentos, materiais de ensino, professores de gabarito e uma metodologia baseada na atenção minuciosa a cada detalhe, foi marcante nesse período, por isso, saber que a continuidade deste projeto por uma Suzano do futuro será dada com pessoas que conhecem a cidade a fundo é muito gratificante”, concluiu.

Perfil

Casada há 18 anos e mãe de dois filhos, a suzanense Renata Priscila Valencio Magalhães tem 47 anos, é magistrada e graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia e atua como professora há 28 anos, sendo também formada em Gestão Pública e MBA em Gestão Educacional na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Criada no Jardim Colorado, ela trabalha desde os 18 anos, tendo sido professora da rede estadual de ensino. Renata começou na Prefeitura de Suzano em 2005, ocupando vários cargos em sua área, incluindo auxiliar de sala e professora, tendo ainda exercido a função de coordenadora pedagógica no município durante oito anos e colaborando ainda como formadora no núcleo de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no trabalho de extensão para professores da rede.

Por um ano, ela também foi diretora da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, até que em 2018, foi convidada para assumir o cargo de gestora estratégica na Secretaria Municipal de Educação. Em 2024, licenciou-se do cargo para concorrer a vereadora na eleição municipal, ficando como 1ª suplente do partido Avante com 1.413 votos.