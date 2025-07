Projeto 'Baby, me Leva!' soma 294 adoções de animais em 2025

Mais 22 animais encontraram um novo lar durante nova edição do projeto “Baby, me Leva!”, no último domingo (29/06). A iniciativa, promovida pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, que ocorre desde 2021, já registrou 2 mil. Só no primeiro semestre deste ano foram 294, sendo 195 cães e 99 gatos.

O evento presencial mais recente foi realizado no Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, e contou com cerca de 40 animais disponíveis. Quem passou pelo local teve a oportunidade de conhecer um possível novo membro da família. O processo inclui triagem com questionário, verificação de documentos e assinatura de termo de responsabilidade. A iniciativa conta com o apoio de entidades e protetores independentes, que desenvolvem um papel fundamental para garantir a adoção responsável.

Além do evento presencial, o projeto também oferece uma forma on-line para quem deseja um pet. Pelo link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br é possível agendar uma visita e conhecer o animal. A adoção é realizada após o preenchimento do termo de responsabilidade. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

“Garantir a segurança animal é papel fundamental da secretaria. Por meio do ‘Baby, me Leva!’, já promovemos adoção de mais de 2 mil animais. Mensalmente estamos aumentando esse número. É enriquecedor ver o potencial da iniciativa”, destacou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.