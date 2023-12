Projeto 'Baby, me Leva!' tem último evento do ano neste domingo

A chegada do período natalino traz momentos de alegria, solidariedade e, principalmente, compaixão. Pensando nisso, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará neste domingo (17/12) o último evento do projeto “Baby, me Leva!” no ano, que visa proporcionar, de maneira responsável, novos lares aos pets assistidos pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores parceiros da administração municipal. O evento será o 23º de 2023 e, até o momento, a iniciativa resultou na adoção de 606 animais, sendo 413 cães e 193 gatos.

A ação ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 17 horas, e, para iniciar o processo adotivo, os interessados devem apresentar um documento de identidade com foto. Além disso, também é requisito básico ser maior de 18 anos e responder um questionário feito por agentes de ONGs, entidades e protetores animais com o objetivo de verificar as condições dos possíveis tutores para garantir o bem-estar dos futuros integrantes da família.

Protetores de animais e demais entidades que desejarem participar do “Baby, me Leva!” devem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Para os munícipes que não podem comparecer aos eventos presenciais, mas possuem interesse de contar com um novo amigo de quatro patas, é necessário sinalizar a intenção no link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Ao acessar o endereço eletrônico, os interessados terão à disposição informações sobre os pets como idade, raça, porte, entre outras.

A plataforma virtual foi pensada para atender de forma assertiva, inovadora e eficiente, de modo em que a ampla visibilidade e a acessibilidade aumentem ainda mais as possibilidades da pasta de Meio Ambiente suzanense garantir lares adequados aos animais. Neste ano, foram adotados 81 cães e 27 gatos com o início do processo adotivo sendo realizado de forma on-line.

O secretário André Chiang reforçou os excelentes números obtidos nesta temporada. “Desde o início do projeto, em 2021, alcançamos a marca de 1.099 pets adotados. Parabenizo a todos envolvidos nesta grandiosa iniciativa, cada pessoa que participou foi fundamental para contribuir com o bem-estar animal na cidade. Agradeço às entidades parceiras da prefeitura, ONGs e, principalmente, os suzanenses e cidadãos de outras regiões que se engajaram nesta causa”, disse o chefe da pasta municipal de Meio Ambiente.

Por sua vez, a primeira-dama Larissa Ashiuchi enalteceu a ação e espera que o evento deste domingo seja, uma vez mais, um sucesso entre os moradores de Suzano. “Acredito que teremos um excelente público no parque, tendo em vista os grandes números que temos alcançado. Sempre me mantenho otimista em relação à causa animal devido à excelente adesão da nossa população ao ‘Baby, me Leva!’. Parabenizo o secretário André Chiang e sua equipe por toda dedicação, força e empenho dedicados aos pets suzanenses”, afirmou.