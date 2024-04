Projeto da Saúde de Suzano recebe menção honrosa em congresso

A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Suzano teve um trabalho de capacitação reconhecido durante o 37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado na cidade de Santos, no litoral paulista. A iniciativa recebeu uma menção honrosa por conta de um projeto voltado às crianças que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

Batizada de “Articulação da Raps para o cuidado das crianças com TEA: uma construção coletiva em Suzano/SP”, o projeto foi desenvolvido pela psicóloga da rede, Débora Priscila Panhoto, e pelas coordenadoras da Raps, Carolina Jacob e Dulcinéia Gomes Sena Ramos. Certificado entre propostas dos 645 municípios paulistas, a iniciativa recebeu uma menção honrosa por conta da capacitação realizada com os pequenos que se encontram nesta condição na cidade.

Promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP), e com a participação do chefe da pasta suzanense, Diego Ferreira, o congresso teve como tema “Mudanças Climáticas e Impactos no SUS” e foi realizado entre os dias 17 a 19 de abril cpm avaliação de projetos de todos os municípios paulistas. A iniciativa contou ainda com a 20ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 13º Prêmio David Capistrano.

Na mostra, Suzano inscreveu 20 trabalhos de diferentes temas, produzidos pelos profissionais da rede SUS, referendando a relevância do registro da prática diária e das experiências exitosas. Assim, a participação de trabalhadores e gestores neste evento foi uma grande oportunidade de compartilhar saberes e renovar conhecimentos para a oferta de ações e serviços de qualidade e para todos.

O secretário Diego Ferreira parabenizou todos os trabalhos apresentados e enalteceu o projeto certificado pelo conselho. “Todas as iniciativas trazem inovações e demonstram o empenho dos mais de 60 profissionais que participaram. Parabenizo a todos, em especial as profissionais que cuidam do projeto da Raps que recebeu a menção honrosa. Temos um trabalho de excelência na saúde mental no município e que este reconhecimento seja apenas o início de uma jornada ainda mais recompensadora para todas”, afirmou o chefe da pasta.

Também estiveram no evento a diretora de Administração e Obras, Margarida Mendes; a coordenadora de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora de Atenção Básica, Regislaine Gonçalves; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Senna; a diretora da Rede de Urgência e Emergência, Cíntia Steffens Watanabe; a diretora de Vigilância em Saúde de Suzano, Maria Cristina Perin; a coordenadora de Saúde Bucal, Edmara Chiasso; a diretora jurídica da pasta, Tânia Porfírio; a coordenadora em Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço da Prefeitura de Suzano, Sandra Cardoso; a coordenadora de Regulação, Paula Oliveira; o diretor de Gestão da Informação, Sidnei Cruz; e a psicóloga do programa "Consultório na Rua", Adriane Vasti.