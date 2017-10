Projeto de combate às drogas: Guard de Suzano vai formar 200 alunos

O Grupo Unido nas Ações de Resistência às Drogas (Guard) vai formar 200 alunos de escolas de Ensino Fundamental da Região Norte de Suzano. A cerimônia, que vai contar com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e de demais autoridades, bem como de familiares, está marcada para ocorrer na segunda semana de novembro na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, localizada no Jardim São José; e na Escola Municipal Ruy Ferreira Guimarães, do Jardim São Bernardino.

A iniciativa, que é ministrada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) - vinculada à Secretaria de Segurança - em parceria com a Secretaria de Educação, tem a premissa de oferecer orientações quanto à valorização da cidadania, ao perigo de se expor às drogas e à importância de se manter longe do tráfico de entorpecentes e da criminalidade.

Inspirada no Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd), que é ministrado pela Polícia Militar (PM), o Guard está atendendo, desde o dia 5 de setembro, os estudantes das escolas Professora Therezinha Pereira Lima Muzel e da Ruy Ferreira Guimarães. Ao todo, seis salas recebem semanalmente orientações da GCM.

O programa conta com uma série de dez encontros semanais. Durante as sessões, os estudantes assistem de graça a palestras e a vídeos e têm acesso a uma cartilha de atividades paradidáticas.

O objetivo do Guard é fomentar entre as crianças que frequentam o último ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental valores de cidadania e de amizade e que remetem ao fortalecimento de vínculos com a família, a comunidade escolar e a sociedade como um todo.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Fatimo Rodrigues, o trabalho do Guard representa um investimento para o futuro da comunidade. "A receptividade que os alunos demonstraram ao programa é uma surpresa positiva para todos nós, uma vez que a adesão superou nossas expectativas”.