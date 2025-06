Projeto de duplicação da Índio-Tibiriçá se arrasta para o 2º semestre

A conclusão do projeto executivo que prevê a duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) deve acontecer no segundo semestre de 2025, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Segundo o órgão, a duplicação será entre os quilômetros 33,1 e 69,3. O projeto também inclui dispositivos de acesso e retorno e transposição em desnível em cruzamento com a linha férrea, com objetivo de aumentar a capacidade da via, melhorar a trafegabilidade e a segurança dos usuários da rodovia e pedestres.

O DER explica que a publicação do edital de licitação das obras e o valor do investimento serão definidos após a conclusão do projeto.

A duplicação irá beneficiar as cidades de Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.

Atualmente, o DER atua em conservação de rotina na via, como a manutenção do pavimento, limpeza, roçagem e sinalização.