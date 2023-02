Projeto musical é lançado na escola Marques Figueira

O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou nesta quinta-feira (9) o lançamento do projeto-piloto que incentiva o aprendizado de instrumentos musicais na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no centro da cidade. As aulas são oferecidas para quatro turmas do 5º ano e vão beneficiar 140 alunos.

A iniciativa, batizada de “Música na Escola”, é inédita e foi intermediada pelo vereador Artur Takayama, com apoio da banda Lira Suzanense. O objetivo é que a primeira apresentação dos estudantes aconteça em abril, mês de aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, que ocorre no dia 2.

Além disso, um dos propósitos é que o projeto seja ampliado, visando beneficiar crianças do 1º e 2º anos com aulas de canto e coral, e do 3º e 4º anos com aulas de dança. Vale ressaltar que o contato direto dos alunos nesta faixa etária com a música contribui para concentração, memória, coordenação motora, socialização e disciplina.

As aulas são ministradas às quartas e quintas-feiras e cada turma realiza as atividades durante o período de uma hora. O primeiro grupo de alunos participa das 7h30 às 8h30, enquanto que o segundo é atendido das 8h45 às 9h45. As duas turmas restantes são acompanhadas no período da tarde: das 13h30 às 14h30 e das 14h45 às 15h45.

De acordo com Ashiuchi, a realização do projeto é de extrema importância para o desenvolvimento social e cultural dos alunos. “Fiquei muito feliz em ver a disposição de meninos e meninas nesta nova etapa que se inicia”.