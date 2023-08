Projeto 'Quebrando o Silêncio' reforça ações de combate e prevenção contra a violência

Dentro do âmbito de engajamento ao empoderamento feminino, um outro cenário também tem tomado grandes proporções de forma nacional e, até mundial. Trata-se da violência doméstica, que registrou no Brasil, um alarmante crescimento no último ano. Segundo levantamento exclusivo do monitor de violência, o país bateu recorde de feminicídios em 2022 com uma mulher sendo morta a cada seis horas – o maior registro do país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor em 2015.

São 1,4 mil mulheres sendo mortas apenas por serem mulheres. Um aumento de 5% comparado ao ano anterior. Além disto, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio do Datafolha, revelou ainda que todas as formas de violência tiveram este aumento nos casos, o que aponta mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência em 2022. Ou seja, mais de 50 mil vítimas por dia segundo aponta os relatórios da pesquisa.

Diante deste cenário, a campanha “Quebrando o Silêncio”, que se mantém fixa há 21 anos, tem procurado alertar a sociedade a respeito do abuso contra crianças, mulheres e idosos, uma vez que a integridade física, emocional e moral são elementos indispensáveis para a dignidade humana. Segundo a proposta do projeto, esta é uma forma direta de atuar na proteção dos mais vulneráveis e dar um basta à violência no âmbito familiar.

“Nosso desejo é que estas ações não apenas apresentem a sombria realidade dos fatos, mas também indiquem soluções. Pais, educadores, autoridades em todos os níveis e a comunidade precisam ser motivados a combater todas as formas de abuso e interromper o ciclo pernicioso da violência”, afirma uma das diretoras do projeto em Suzano, Luciana Borges. “Juntos vamos preservar relacionamentos saudáveis e criar ambientes de respeito, diálogo e afeto, e, com isso fortalecer as famílias” – salienta.

EVENTO

O pontapé inicial do projeto em 2023 aqui na cidade de Suzano faz parceria com o agosto lilás – mês de combate e prevenção a violência doméstica e familiar contra a mulher em alusão aos projetos da Lei Maria da Penha (sanção a Lei Federal nº11.340/2006).

Neste sábado (26 de agosto), idealizada pela Guarda Municipal de Suzano será realizada a I Caminhada da Patrulha Maria da Penha. A ação, que terá concentração às 14h na Prefeitura (Rua Baruel, 501) passará pela região central, seguirá com destino à Praça João Pessoa e fará a distribuição de panfletos e revistas informativas.

No local de destino, além dos orientativos os munícipes poderão encontrar tendas com prestações de serviços à comunidade e ações de autocuidado, locais para inscrições de cursos do Saspe e posto de entrega de currículos que serão destinados às vagas do projeto Suzano Mais Emprego, além de atendimentos da Universidade Piaget.

A iniciativa é comandada pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal e está aberta à participação de todos aqueles que desejam se engajar nesta causa. Vale reforçar que na ocasião, também serão realizadas atividades informativas para as crianças e adolescentes.

PROJETO

Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da América do Sul — Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai —, desde o ano de 2002.

A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto. Este é o “Dia de ênfase contra o abuso e a violência”, quando ocorrem passeatas, fóruns, escola de pais, eventos de educação contra a violência e manifestações.

A cada ano um tema é escolhido para ser discutido e abordado com propósito de conscientizar a comunidade, denunciar abusadores e ajudar as vítimas. Neste ano, os materiais distribuídos, palestras e a campanha em geral, estão baseados no combate aos maus tratos na maternidade.

Neste sentido, a Igreja Adventista do Sétimo Dia atende quem deseja buscar ajuda ou contribuir com a causa. “Trabalhamos com profissionais preparados, e se não temos o profissional adequado vamos em busca, porque este é nosso papel: romper o silêncio”, finaliza Luciana.

A atividade deste sábado, que será em parceria com a Guarda Municipal no centro da cidade é aberta à comunidade em geral. Vale ressaltar que o número para denúncias é o 180. Para saber mais sobre a campanha ‘Quebrando o Silêncio’ a nível sul-americano, acesse quebrandoosilencio.org

SERVIÇO:

Conheça e compartilhe os principais locais de denúncia:

Delegacia de Defesa da Mulher:

Rua Presidente Nereu Ramos, 302 – Jd. Santa Helena

Contato: (11) 4748-8040



Patrulha Maria da Penha:

Contato: (11) 4745-2150 / 153



Central de Atendimento à Mulher em Situações de Violência:

Contato: 180



Polícia Militar

Contato: 190

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Contato: (11) 4745-2066

Apoio Jurídico e Psicológico – SALA ROSA

Rua Presidente Nereu Ramos, 302 – Jd. Santa Helena

Contato: (11) 4747-7524

Rede de Atenção à Pessoas Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS)

Contato: (11) 4745-2107 / (11) 4745-2104 / (11) 4745-2114

Promotoras Legais Populares (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais)

Rua General Francisco Glicério, 1334 – Centro

Contato: (11) 4743-1600



Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Contato: (11) 4743-2588

Conselho Tutelar de Suzano

Contato: (11) 4748-5940



Centro de Referência e Apoio a Vitimas (CRAVI)

Contato: (11) 4745-2180