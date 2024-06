Projeto 'Suzano Mais Emprego' divulga mais de 500 vagas

O projeto “Suzano Mais Emprego” está divulgando 529 novas oportunidades de trabalho nesta semana. Os interessados em obter mais informações e se candidatar para alguma posição profissional podem consultar o site suzanomaisemprego.com.br. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego,

Desta vez, os destaques da atualização são para os cargos de auxiliar de restaurante (100), operador de teleatendimento ativo (60), faxineiro (20), representante comercial interno (20) e vendedor interno (20). Além dessas oportunidades, também há ofertas para motorista de caminhão, frentista, vigia, jardineiro e outras 117 profissões diferentes.

Ainda há vagas que contemplam pessoas com deficiência (PCDs), sendo necessário apresentar laudo médico comprobatório atestando a condição além dos demais documentos como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e o comprovante de residência no momento da contratação.

Para obter mais detalhes ou consultar as oportunidades disponíveis, os interessados podem acessar o site do projeto ou comparecer em uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) que estão localizadas tanto da região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta. Vale ressaltar que candidatura pode ser efetuada somente pelo site e para preencher a vaga é necessário enquadrar-se nos requisitos solicitados pelo contratante.

Segundo o secretário André Loducca, a iniciativa é fundamental para impulsionar a empregabilidade na cidade e oferecer novas oportunidades aos suzanenses. “Estamos empenhados em continuar colaborando com as empresas locais para ampliar a oferta de vagas e atender a demanda do mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da nossa região”, afirmou o chefe da pasta.