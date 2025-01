Projetos contemplados pela Cultura começam a ser gravados no Polo Audiovisual

Os primeiros artistas contemplados pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura “05/SMC/2024 - Produções fonográficas”, que garantirá apoio para 11 projetos musicais, já começaram a gravar suas canções no Polo de Música e Audiovisual Paulo José. Uma das obras do músico Zaque Vieira, de nome “Não me machuque”, já foi lançada em um dos serviços de streaming de música disponíveis para aparelhos celulares e pode ser conferida por meio do do link http://spoti.fi/3VTm95S.

Além de Vieira, a proponente Joyce de Oliveira Souza Ovidio, com o projeto “Luz Ancestral”; e o proponente Renato Alfredo Campos Filho, da Banda Heresia com o projeto “Copium”, puderam realizar a gravação na modalidade trabalho de “Álbum Autoral”. Em 2025, terão a chance de gravar no Polo, também para “Álbum Autoral”, os proponentes Jean Makeciel, com o projeto “A arte nos liberta”; e Camargo Rodrigues, com o projeto “Depressamba”. Já para “EP Autoral”, ainda serão contemplados os proponentes Beatriz Nogueira, com o projeto “Meu Universo”; Jailton Soares, com o projeto “Contra todo mal do mal do mundo amor”; Douglas dos Santos Silva, com o projeto “Cantar como forma de existir”; Nourrant, com o projeto “Os Comunautas”; Fah Carvalho, com o projeto de mesmo nome; e Adão Mendes, com o projeto “Kingmonkiee”.

A modalidade “EP Autoral” possibilita a gravação de três a seis faixas sonoras de repertório autoral, ou de domínio público, com direito a 40 horas de estúdio, incluindo mixagem e masterização de cada projeto. No quesito “Álbum Autoral”, está prevista a gravação de repertório autoral com três faixas sonoras em até 20 horas de estúdio, que também inclui ainda mixagem e masterização de cada projeto.

Os artistas foram selecionados por meio das exigências do edital, publicado em maio deste ano, em que constam os critérios de avaliação dos projetos concorrentes. Para a escolha dos vencedores, foram analisados o arranjo, as informações planejadas do projeto e a capacidade técnica da equipe envolvida, assim como a apresentação, a justificativa e o público-alvo.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a estrutura do Polo de Música e Audiovisual está dando o suporte necessário para os artistas desenvolverem seus trabalhos. “Os editais que publicamos tem exatamente esse objetivo: promover as condições necessárias para que os projetos artísticos possam ser valorizados com o tratamento que é proporcionado por toda a estrutura que é oferecida. Assim, os artistas refinam suas obras e podem apresentar produtos muito bem elaborados para o público, alavancando suas carreiras”, ressaltou o chefe da pasta.