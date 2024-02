Proliferação de pombos preocupa frequentadores de praça central

Os frequentadores da Praça João Pessoa, no Centro, estão preocupados com a proliferação de pombos. O problema é de saúde pública.

O morador Heleno José Ferreira, que passa pelo local quase todos os dias, disse que tem muitos pombos. “Aqui tem muito. Estão sempre estão se reproduzindo e sempre tem bastante”.

Na opinião do frequentador, muitos pombos podem ser ruins para as pessoas que vão com crianças para a praça. “Para quem tem criança pequena é ruim. As crianças ficam correndo atrás, querendo brincar com os pombos. Então é complicado”. Ele entende que o alto número de pombos é um problema.

Francisco Franklin, que está na Praça João Pessoa todos os dias, disse que tem bastante pombo, mas dentro da média. “Teve uma época que tinha mais e que as pessoas matavam muitos pombos”.

O frequentador afirmou que não o incomoda a presença de pombos, mas que as pessoas jogam muito alimento para os animais.

“A única coisa que eu acho que tem que proibir é o povo de dar alimento para eles. Jogam muita pipoca para eles e a fritura não vai fazer bem para eles, não faz bem nem para a gente. O único problema é a alimentação. O povo não tinha que dar nada para eles”, disse.

A Prefeitura informou que não há controle. O pombo é um animal protegido pela Lei de Crimes Ambientais (lei federal nº 9.605/1998).

O crescimento dos animais é comum, mas a Prefeitura disse que vai analisar o caso.

“Quanto mais restos de comida são espalhados, a tendência é que mais pombos e outros animais sejam atraídos. Até o momento, o Setor de Controle de Zoonoses não registrou nenhuma queixa ou denúncia a respeito, mas o departamento enviará uma equipe à Praça João Pessoa nos próximos dias para avaliar a situação”.

A administração explica que o Setor de Zoonoses, quando acionado, orienta a população a não espalhar comida pelo local. Esse setor atende pelo número (11) 4745-2064.