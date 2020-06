Psicóloga lança história em quadrinhos sobre desafios da adolescência

A psicóloga e pesquisadora científica, Débora Machado, lançou recentemente um gibi sobre os desafios da adolescência. O objetivo do material é trazer os problemas e desafios enfrentados durante a adolescência para pais, coordenadores e professores. De acordo com a psicóloga, a ideia é de que o material possa servir como um instrumento para apontar caminhos e soluções.

Débora conta que a idealização do material surgiu por meio de vivências que teve durante palestras em escolas para tratar de temas como depressão e suicídio. Ela conta que percebeu uma deficiência da comunidade escolar em perceber sinais de questões relacionadas a essa temática em alunos. “Muitos professores e coordenadores não conseguem ou não sabem identificar esse tipo de problema nos adolescentes. E quando identificam não sabem o que fazer. Então a ideia do gibi é ser um instrumento para contribuir com a comunidade escolar e apontar caminhos”, explica.

A psicóloga diz que tratativas sobre questões emocionais e outras problemáticas ainda é muito defasada nas escolas da região. Em Suzano, Débora conta que mais de 15 mil pessoas estão esperando por atendimento psicológico. Para ela, é necessário haver uma integração dos sistemas da cidade para que os casos entre adolescentes sejam tratados com maior agilidade e facilidade. “As escolas estão pipocando de casos e suicídio, automutilação e de depressão. E temos uma defasagem muito grande de profissionais da área para realizar esses tratamentos. Então eu acredito que precisamos ter uma parceria entre a Saúde e a Educação para acompanhar esses jovens que necessitam desse amparo”, defende.

O material foi finalizado ano passado e a expectativa era de que fosse distribuído de forma impressa no início do ano letivo. Entretanto, com a chegada do coronavírus na região e a suspensão por tempo indeterminado das aulas, o lançamento foi cancelado. Débora conta que agora pretende disponibilizar o material pela internet.

“Acredito que fazer a distribuição online pode ser até melhor, justamente porque conseguimos atingir mais pessoas com o material”, diz. A expectativa é de que o material esteja disponível em até um mês. Mais informações podem ser obtidas por meio da página do Facebook da psicóloga (facebook.com/deboramachadopsi).