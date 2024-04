PT inaugura nova sede em Suzano com presença de Walmir Pinto, Jilmar Tatto e Valverde

O novo diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Suzano foi inaugurado neste sábado (13), às 10h30. A nova sede fica na Rua General Francisco Glicério, na altura do número 1.412.

Na cerimônia, políticos importantes de Suzano, Alto Tietê e do Estado estiveram presentes, como Walmir Pinto (PV), pré-candidato a prefeito de Suzano; Jilmar Tatto (PT), deputado federal; o deputado estadual Simão Pedro; o pré-candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde (PT); o presidente do PCdoB, Helio Cavalcante e do Solidariedade, Saulo Pereira.

Em publicação pelas redes sociais, Walmir Pinto disse que essa é uma conquista importante e convocou a militância. "Quero parabenizar o Anderson Ventura, presidete do partido em Suzano e em nome dele todos os militantes do PT e dos demais companheiros progressistas em nossa cidade. O time do Lula não para. Vamos pra cima galera".