Quantidade de agentes da GCM e policiais em eventos vai atingir 250

A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).

A Polícia Militar atuará na segurança do lado externo do parque.

REVISTA

A revista do público será feita apenas na entrada da área de shows pela empresa privada que foi contratada para fazer a segurança do local.

Segundo a Prefeitura, não será autorizada a entrada com objetos perfuro-cortantes, de vidro e de alumínio (latas, por exemplo).

A expectativa é de que em todos os dias, o evento possa ocorrer com tranquilidade.

A segurança no Parque Max Feffer, onde são realizados os shows e eventos do aniversário da cidade, será realizada por meio da união da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Fiscalização de Posturas e da empresa privada, contabilizando mais de 250 profissionais para o evento.