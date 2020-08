Ranking das cidades mais ricas de SP traz Mogi na 19ª colocação e Suzano na 34º

Suzano tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) da região e o 34º do Estado. De acordo com dados disponibilizados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo município em 2017 foi de R$ 10,76 bilhões, perdendo apenas para Mogi das Cruzes, com R$ 14,47 bilhões - que está em 1º no ranking do Alto Tietê e em 19º na classificação do Estado.

Itaquaquecetuba fica em terceiro, na região, com R$ 6,93 billhões, seguido por Arujá com R$ 5,31 bilhões. Já Poá aparece em quinto com R$ 4,21 bilhões, seguido de Ferraz de Vasconcelos (R$ 2,98 bilhões), Santa Isabel (R$ 1,35 bilhão), Guararema (R$ 960,96 milhões), Biritiba-Mirim (R$ 704,6 milhões) e Salesópolis (R$ 200,62 milhões).

Já em relação ao PIB per capita, que nada mais é que o valor do PIB dividido pela quantidade de habitantes de um determinado local, Arujá fica em primeiro na lista, com R$ 62,2 mil. Com uma diferença de cerca de R$ 24 mil, Suzano aparece na segunda posição com R$ 38,1 mil na divisão da soma dos bens e serviços em relação a população.

Em terceiro e não muito distante de Suzano, Poá aparece em terceiro na lista com R$ 37,3 mil, já seguido por Mogi das Cruzes em quarto com R$ 34,4 mil. Pouco atrás de Mogi, a cidade de Guararema surge em quinto, com R$ 33,9 mil.

Santa Isabel aparece em sexto na lista, com R$ 25,1 mil, com Biritiba-Mirim em sétimo e totalizando R$ 22,5 mil. Itaquaquecetuba figura entre os três municípios com o PIB per capita mais baixo na região, com R$ 19,5 mil, seguido por Ferraz de Vasconcelos com R$ 16,1 mil e Salesópolis com R$ 12,1 mil.

O PIB é um indicador de fluxo. Segundo o Seade, pela ótica da produção, o PIB corresponde à soma do valor bruto da produção (a preços básicos) menos o consumo intermediário (a preços de comprador), mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos no valor bruto da produção. O PIB é a soma da remuneração dos empregados, mais o rendimento misto bruto, mais o excedente operacional bruto e mais o total dos impostos.

Plataforma interativa de consulta traz dados sociais, econômicos e demográficos

O Seade está disponibilizando em seu site uma plataforma interativa de consulta de dados sociais, econômicos e demográficos para municípios e diferentes regiões do Estado de São Paulo. Trata-se do Seade Painel que pode ser consultado no link https://painel.seade.gov.br/



As informações estão dispostas em painéis com gráficos, tabelas e mapas, agrupados em três temas: Demografia, Economia e Social. Além dos painéis, também estão disponíveis as bases de dados, dicionários de variáveis e um anexo metodológico.



No tema Demografia, os painéis mostram dados da população paulista em 2020, que podem ser visualizados por município, região administrativa e departamento regional de saúde. Seu conteúdo inclui informações sobre sexo, idade, grau de urbanização, densidade demográfica, habitantes por domicílio e razão de sexo.



Em Economia, os painéis trazem as séries históricas do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e municipal (2002 a 2019), detalhando taxas anuais de crescimento, índice de volume, estrutura e distribuição por setor de atividade. Há também um ranking do PIB municipal, com consultas por município, região administrativa e porte de população.