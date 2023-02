Rebanhão de Carnaval acontece nos dias 19, 20 e 21

A Renovação Carismática Católica (RCC) vai realizar o Rebanhão de Carnaval com orações, pregação da ‘Palavra de Deus’, adoração ao Santíssimo Sacramento e celebração das missas nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. O evento será no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela.

O encontro aberto ao público tem horários diferentes. No primeiro dia acontecerá das 9 às 21 horas, no segundo será das 19 às 21 horas, e no último dia, das 13 às 18 horas. Para a vice-coordenadora da RCC de Suzano, Marcilene Rodrigues, o evento acontece há anos e tem a proposta de viver a partir desta experiência religiosa que é reservada dentro da Renovação.

“Todos os anos acontece, em todo o país, os Rebanhos de Carnaval, nas várias Dioceses, promovido pela Renovação Carismática Católica. O evento tem como objetivo promover uma experiência pessoal com Cristo e seu amor por cada um de nós. De maneira especial, neste ano somos convidados a fazer esta experiência, compreendendo que Deus nos desperta e nos levanta nas realidades de nossa vida”, disse.

O complexo poliesportivo fica na rua Barão de Jaceguai, 375, no Centro de Suzano.