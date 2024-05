Região recebe 16,3 mil doses de vacina e retoma campanha

O Alto Tietê recebeu mais de 16,3 mil doses de vacina contra a dengue na última semana. Com o recebimento de novos imunizantes, as prefeituras retornaram as campanhas.

Os números são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá e Biritiba Mirim. Guararema, Salesópolis e Santa Isabel não responderam aos questionamentos até o fechamento da matéria.

A Prefeitura de Suzano informou que recebeu mais de 3 mil doses na última quinta-feira (8). As vacinas foram distribuídas nas unidades da Atenção Básica da cidade.

Até o momento, foram pouco mais de 8,4 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos imunizadas. Esse número se refere a 43,86% da população nessa idade. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, nos 24 postos de saúde da cidade.

Em Mogi, a Prefeitura informou que foram 4.761 doses entregues na cidade. Os imunizantes foram divididos em todos os postos de saúde da cidade, além de unidades do Programa Saúde da Família, que são os locais que fazem a vacinação.

A campanha de imunização contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos foi retomada na cidade na última sexta-feira (10).

A Prefeitura de Itaquá disse que recebeu 4.282 doses da vacina contra a doença. A Secretaria de Saúde da cidade disse que o número se refere à quarta remessa de vacinas contra a dengue que o município recebe.

Em Ferraz, foi informado que a Secretaria de Saúde recebeu na última segunda-feira (6), 1.955 doses da vacina. A Prefeitura reforçou que a faixa etária da campanha de vacinação segue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A Prefeitura de Poá informou que recebeu 1.105 imunizantes na última semana. Os trabalhos de vacinação voltaram a ser feitos na sexta-feira (10) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. A imunização será feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30.

A administração poaense afirmou que a cidade registrou, até o momento, a maior cobertura vacinal do Estado de São Paulo. Na primeira fase, a cidade recebeu 2.834 doses e todas foram aplicadas, atendendo 72,12% das crianças com 10 e 11 anos e 9,08% dos adolescentes de 12 a 14 anos.

A Prefeitura de Arujá informou que recebeu, na quarta-feira (8), 918 doses da vacina contra a dengue. Já a administração de Biritiba Mirim recebeu 315 imunizantes contra a doença.