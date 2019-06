Região tem 122,7 mil eleitores filiados a partidos políticos

O Alto Tietê tem 122.711 eleitores filiados a partidos políticos. O Progressistas (PP) é a sigla com o maior número de simpatizantes, com 13.061. Seguido do Partido dos Trabalhadores (PT), totalizando 12.798; Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 11.723; e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que conta com 10.093 filiados. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A quantidade de simpatizantes a partidos políticos é 9,36% do total de eleitores da região, que, no último censo, somou 1,1 milhão de pessoas aptas a votar nas eleições de 2018, que elegeram deputados, senadores, governador e presidente da República.

Outros partidos também configuram como os mais ‘queridos’ pelo eleitorado da região. Por exemplo, o Partido da República (PR), que detém a maior quantidade de prefeitos e deputados da região, contabilizou 7.281 filiados.

Na sequência vem o Partido Democrático Trabalhista (PDT) com 6.821, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que agregou a filiação de 4.734 eleitores e o Democratas, que registrou a marca de 4.558 filiados.

O Partido Social Democrático (PSD), que tem como principal nome o deputado federal Marco Bertaiolli, registrou a marca de 1.970 filiados na região.

Fenômeno na última eleição, a qual elegeu a maior quantidade de candidatos para as Assembléias Legislativas dos estados e Câmara, o Partido Social Liberal (PSL), do presidente Jair Bolsonaro, aponta a existência de 1.920 eleitores filiados.

Cidades

Apesar de o Progressistas ser o partido com o maior número de eleitores filiados na região, a preferência pela sigla muda para cada cidade.

Em Mogi das Cruzes, a maioria dos eleitores mantém a preferência pelo Progressistas. São 6.246 filiados. Já em Suzano, o PT continua sendo unanimidade com mais filiados, com 5.093.

O PSDB é a sigla com mais filiados em Itaquaquecetuba, com 2.499. Novamente, o PT aparece como principal opção, desta vez, em Poá, que totalizou 1.115 filiados.

O MDB, ou antigo PMDB, é a sigla que mais tem filiados em Ferraz de Vasconcelos, com 1.969.