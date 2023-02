Revitalização da Praça Cidade das Flores completa quatro anos

A reinauguração da praça Cidade das Flores completa neste dia 16 de fevereiro (quinta-feira) quatro anos de um amplo trabalho de revitalização estrutural que modificou o aspecto da região onde ela está localizada. Instalado no centro da cidade, na esquina da avenida Paulo Portela com a rua Baruel, o espaço é um dos principais pontos de encontro e integração dos moradores, sendo ainda um dos mais requisitados para a prática de fotografia pelos suzanenses e visitantes.

Conduzido pelos arquitetos Marcos Boldarini e Márcia Halluli Menneh, o projeto de revitalização do espaço de 18 mil metros quadrados, que fica ao lado do Paço Municipal Firmino José da Costa, foi assinado para interligar os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em praticamente uma única praça. Isso foi possível porque, em agosto de 2018, a prefeitura assinou um Termo de Compromisso com a empresa Integra Desenvolvimento Urbano Ltda., que custeou os R$ 500 mil da revitalização completa do local. A praça foi inaugurada sete meses depois sem nenhum custo para a administração municipal.

O espaço passou a contar com espelhos d’água requalificados, trabalho de rearborização e melhorias no sistema de iluminação. De forma complementar, foram feitas atualizações nos sistemas hidráulicos com a instalação de novas bombas para as fontes, além de uma rede de wi-fi pública disponibilizada gratuitamente pela companhia Iveloz Telecom, como parte do projeto “Conecta Suzano”.

Após toda a reforma e aperfeiçoamento da praça, faltava o ponto que tornou a localidade uma das mais reconhecidas do Alto Tietê, que é o icônico painel “Amo Suzano”, doada pela empresa Suzano S/A. A estrutura foi revelada durante a reinauguração e se tornou um dos espaços mais visitados pela população. Ainda completam a revitalização a escultura metálica feita em homenagem à ligação suzanense com o meio ambiente, a “Dama das Flores”, dos escultores Lúcio e Rodrigo Bittencourt.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, a atualização da praça Cidade das Flores conferiu um novo visual ao centro de Suzano, tornando-o mais limpo e aconchegante. “Essa instalação oferece múltiplas possibilidades para os munícipes. Além da beleza das fontes e dos espelhos d’água, o projeto também incluiu uma academia ao ar livre com equipamentos funcionais, tornando o ambiente em algo prático e chamativo para todas as idades, seja para sentar e observar o local, ou para se exercitar”, pontua.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a praça suzanense atingiu renome local e mundial, chegando a ganhar um prêmio no exterior pela sua inovação. “Este espaço é considerado o maior do gênero em todo o Alto Tietê e já foi premiado na Bienal de Arquitetura de Veneza, na Itália, a maior do mundo no segmento. Portanto, este é um local que representa o orgulho de ser suzanense com a grandeza e a presteza que o nosso povo merece”, completou.