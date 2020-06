Revitalização de praça é concluída no Jd. Colorado

Os trabalhos de revitalização na praça Benedita Cruz do Prado, localizada entre as ruas Cacique e Senador Luiz Carlos Prestes, no Jardim Colorado, foram concluídos. Houve instalação de academia ao ar livre e de pista para jogo de malha, paisagismo, manutenção do pavimento e da iluminação. Outra futura praça perto dali, entre as ruas Cacique e Luiza Hidaka, segue em obras.

A etapa final das melhorias na praça Benedita Cruz do Prado contemplou os serviços de sinalização e pintura das novas estruturas do local, executados pelas Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos e de Transportes e Mobilidade Urbana. Também incluiu a reforma do abrigo no ponto de passageiros do transporte público e da quadra poliesportiva. Na próxima semana será instalado um playground.

Já as ações planejadas para a futura praça da esquina das ruas Cacique e Luiza Hidaka envolvem construção de uma quadra de futebol de areia e implantação de iluminação pública, que estão em fase de ligação de energia elétrica. Os trabalhos contam com o suplemento de uma emenda parlamentar de R$ 90 mil do vereador Edirlei Junio Reis e de contrapartida da empresa Cadam Construtora e Incorporadora Ltda., que atua no município.

A Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, que acompanha as obras no bairro, informou que todos os servidores envolvidos cumprem medidas de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19), em especial o isolamento do espaço, para que se mantenha apenas as equipes atuando e evite possíveis aglomerações.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi conferiu de perto a conclusão dos serviços, ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, do vereador Edirlei Junio Reis e de Alexandre Damas, um dos proprietários da empresa Cadam. “Sem dúvida, a praça é um importante equipamento de lazer para a comunidade, um local de alegria. No entanto, sabemos da atual situação enfrentada por todos. Em breve, quando essa pandemia do novo coronavírus passar, o espaço será palco para encontros, passeios e contemplação. Por enquanto, precisamos de prudência e cooperação de todos”, explicou.