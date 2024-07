'Rodada de Negócios' da ACE Suzano acontece nesta terça-feira no Mirambava

A “Rodada de Negócios”, promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), acontecerá na próxima terça-feira (16/07), das 7h30 às 12 horas, no Centro Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 - centro). As vagas para participar deste dia de fomento às conexões entre os empresários suzanenses são limitadas e as inscrições podem ser efetuadas no site oficial da ACE Suzano (acesuzano.com.br/eventos).

A iniciativa promete ser um dos maiores eventos de networking e troca de experiências entre membros da comunidade empresarial. Restam poucas vagas, portanto, os interessados em participar deverão realizar o cadastro no site da associação (acesuzano.com.br/eventos) e confirmar adesão à taxa via Pix. Para associados, o valor de inscrição é de R$ 80, ao passo que os empresários não filiados à entidade devem investir R$ 100 nesta oportunidade exclusiva e limitada.

O evento, que incluirá um café da manhã servido a partir das 7h30, promete ser uma forma única de os empreendedores criarem redes de contatos ao descobrirem novos parceiros, compradores e fornecedores para seus negócios. Por isso, os organizadores consideram essencial a participação da classe que, ao integrar o seleto grupo do encontro, será brindada com ampla expertise, treinamento e chances de divulgar trabalhos ao longo da manhã.

A presidente do CMEC, Priscila Rossini, aponta que este é um evento com metodologia e, por isso, é restrita à participação de apenas um representante por empresa/CNPJ. “Lembramos, porém, que mais membros de uma mesma equipe ou empresa podem se inscrever para fazer parte do networking na área do café, algo que com certeza já trará grandes conexões aos participantes”, afirmou, destacando ainda que a pontualidade dos participantes é essencial para o dinamismo do evento.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, destacou o fato de que o trabalho pelo desenvolvimento da comunidade no município é um dos pilares da atuação da entidade. “Enquanto empresários, sabemos da importância de manter contatos e vínculos com outros players no mercado, seja no mesmo segmento que o seu, ou em áreas diferentes da sua com empresários que podem lhe gerar bons frutos e uma parceria de sucesso. Convidamos a todos para participar desta manhã de integração", finalizou o mandatário.