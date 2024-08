Roubos de veículos caem 11,65% no Alto Tietê, aponta SSP

O número de roubos de veículos no Alto Tietê caiu 11,65% nos primeiros seis meses de 2024. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Neste ano, a região registrou 978 ocorrências. No mesmo período de 2023, foram 1.107 roubos, de acordo com a pasta.

Somente duas cidades da região registraram aumento no número de ocorrências. Em Suzano, foram 234 casos nos primeiros seis meses de 2023, contra 247 neste ano, o que representa uma elevação. Biritiba-Mirim registrou quatro ocorrências em 2024, contra dois no ano passado.

Mogi das Cruzes obteve uma queda expressiva. No ano passado, foram 166 ocorrências, contra 94 de janeiro a junho deste ano. Itaquaquecetuba aparece na sequência: de 351 para 328 (6,55%). Salesópolis é o único município que não teve ocorrências neste ano. No mesmo período, em 2023, foi apenas um roubo contabilizado.

As demais cidades também registraram queda. Em Arujá, foram 51 casos em 2024, contra 65 em 2023. Em Ferraz de Vasconcelos, o número caiu de 140 para 128, enquanto na vizinha Poá a queda foi de 109 para 106.

Em Guararema foram sete casos a menos: 12 (2023) e 5 (2024). Por fim, Santa Isabel registrou 15 ocorrências neste ano, contra 27 no ano passado.