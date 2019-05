Rua Regina Cabalau Mendonça tem recuperação asfáltica concluída

A Prefeitura de Suzano finalizou a restauração completa do asfalto da rua Regina Cabalau Mendonça. As obras ocorreram em 1,3 quilômetro de extensão, desde a bifurcação das estradas dos Fernandes e Santa Mônica até a rua Baruel, o equivalente a 13.113,62 m² de via. O acesso é uma ligação essencial entre o centro da cidade e a região do Casa Branca.

O trabalho teve início em fevereiro deste ano, com investimento no valor de R$ 511.703,75. A intervenção foi realizada pela empresa A. Tonanni. Houve revestimento de proteção, impermeabilização e rejuvenescimento superficial do pavimento já desgastado pelo tráfego e pela ação do tempo, além de sinalização vertical e horizontal, que será finalizada até o final desta semana. Para a recuperação da rua Regina Cabalau Mendonça foi usada uma usina móvel de asfalto, gerando economia e menor emissão de gases poluentes.

A restauração foi acompanhada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos e pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). O serviço deve inibir deficiências estruturais na via, por meio da aplicação do revestimento asfáltico frio em duas camadas, sendo a primeira para preencher e selar trincos do pavimento e a segunda para aumentar a resistência e a aderência e corrigir imperfeições do piso.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi comemorou a conquista e destacou a importância da via. “A intervenção na rua Regina Cabalau Mendonça vem ao encontro do trabalho de recuperação asfáltica já realizado em Suzano, como as obras viárias na Marginal do Una, na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, no trevo do Jardim Dona Benta e na avenida Francisco Marengo, que representam melhorias nos principais acessos da cidade”, afirmou.