Saspe abre inscrições para o curso 'Fabricação de Sobremesas e Bolo no Pote'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta terça-feira (04/04) as inscrições para o curso “Fabricação de Sobremesas e Bolo no Pote”. Ao todo foram colocadas à disposição 32 vagas e os interessados podem confirmar ocadastro na sede do órgão, durante a semana, entre 8 e 17 horas, mediante a apresentação de um documento de identidade e um comprovante de residência.

A atividade ocorrerá em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A capacitação será nos dias 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 de abril para duas turmas com 16 alunos cada, sendo promovida das 8 horas ao meio-dia para o primeiro grupo, enquanto que o segundo receberá as aulas das 13 às 17 horas.

“Temos como objetivo oferecer capacitações gratuitas nas mais diversas áreas, com o foco de alcançar cada vez mais munícipes. Sem dúvidas este é um curso que proporciona ótimas experiências aos participantes e, ao mesmo tempo, tem uma grande utilidade no dia a dia. Tenho certeza que nestes encontros muito conhecimento será transmitido”, afirmou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Larissa ainda reforçou que o oferecimento do treinamento é importante para contribuir e oferecer à população o conhecimento necessário neste segmento e, assim, criar uma nova fonte de renda. “A qualificação profissional é extremamente importante para conseguir se destacar no mercado de trabalho. Por isso, visamos preparar nossa população oferecendo cursos nas mais diversas áreas para contribuir na preparação de cidadãos para uma oportunidade de emprego ou para o início do próprio negócio”, finalizou Larissa.