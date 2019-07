Saspe abre nesta segunda-feira novas turmas para oficinas de customização e de penteados

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai abrir novas turmas para duas oficinas: “Customização – Faça Você mesmo” e “Tranças do Amor”. As inscrições começam nesta segunda-feira (29), a partir das 8 horas.

A nova edição de “Customização ? Faça Você mesmo” será voltada à confecção de mandalas bordadas, que podem ser aplicadas em diversos tecidos, como toalhas e peças de roupas. A aula, sob orientação da professora Elisabeth Coimbra, ocorrerá em um único dia, 7 de agosto (quarta-feira), das 14 às 17 horas, e conta com 20 vagas à disposição. Para participar, os alunos devem trazer uma agulha, alfinete e tesoura.

Já a oficina “Tranças do Amor” retorna para a Escola de Beleza do Saspe com enfoque em tranças embutidas. Serão duas turmas, com dez vagas cada, em 5 de agosto (segunda-feira), único dia da capacitação: matutina, das 8 às 12 horas, e noturna, das 18 às 22 horas. “O curso é uma grande oportunidade de sair do habitual e experimentar tipos diferentes de tranças e penteados”, afirmou a responsável pelo curso, professora Ana Lúcia Ferreira Paiva Santana.

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, morar em Suzano e se cadastrar na sede do próprio órgão municipal, localizada na rua General Francisco Glicério, número 1.334, no centro, mediante a apresentação de cópia de documento com foto e comprovante de endereço atualizado.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600. O Saspe funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.