Saspe terá curso de 'Massoterapia - Novas Técnicas' para ex-alunos

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher - Projetos Especiais, abre nesta segunda-feira (08/04) as inscrições para o curso gratuito de “Massoterapia - Novas Técnicas”. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para munícipes maiores de 18 anos que concluíram a formação de “Massoterapia”, também oferecida pelo Saspe.

A atividade está prevista para ocorrer em nove encontros, sempre às quartas-feiras, das 19 horas às 21h30, com o início no dia 17 de abril e conclusão marcada para 19 de junho. As aulas serão no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

O curso será ministrado pelos terapeutas Cristina Passinho, Ana Moricone, Maria Odete de Oliveira, Vitoria de Assis, Andreia Moura, Paulo Matsuei, Aline Gorino, Luiz Carlos Ramos Barbosa e Ricardo Noriega Santillan, que ensinarão técnicas especiais de massoterapia como massagem relaxante; facial; modeladora; energética; desportiva; Abhyanga, que é uma forma de terapia que envolve massagem de todo o corpo com óleos quentes e infusões de ervas; além de drenagem linfática, reflexologia podal, que realiza a aplicação de pressão em pontos dos pés; e shiatsu, método terapêutico que promove o alívio das tensões e do estresse do dia a dia.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer ao Saspe, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. Vale destacar que é obrigatório levar uma cópia simples do certificado de conclusão do primeiro curso de Massoterapia, que ficará retida.

Para a diretora de Projetos do Saspe, Sandra Lopes Nogueira, a criação desta formação vai contribuir com o aprendizado adquirido pelos ex-participantes no primeiro curso. “Um profissional sempre busca evoluir e a maioria faz isso por meio de estudos, por isso estamos promovendo essas aulas para os alunos que passaram pela primeira atividade e possam, com isso, se especializar ainda mais”, destacou ela.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a formação é mais uma oportunidade para os munícipes oferecida pelo órgão. “Com a experiência dos terapeutas, o curso oferece uma oportunidade única de aprimoramento e bem-estar àqueles que realizaram a primeira formação. Ao aprender técnicas especializadas que abrangem desde massagens relaxantes até métodos terapêuticos como shiatsu, os participantes serão capacitados a promover saúde e alívio do estresse”.