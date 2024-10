Saúde garante mais de 2 mil atendimentos por telemedicina entre janeiro e setembro

A Secretaria de Saúde de Suzano superou no fim de setembro a marca de 2 mil atendimentos (2.013) com o serviço de telemedicina que passou a ser oferecido, desde o início do ano, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada na rua Guaraní, 200, no Jardim Revista.

A implantação das duas salas que foram disponibilizadas para a população, na área externa do equipamento, garantiram a realização de 1.562 consultas psiquiátricas, a partir de janeiro, e 451 relacionadas à Endocrinologia, que começaram em julho.

O balanço da pasta revela que o número de consultas marcadas foi aumentando gradativamente a cada trimestre. Com relação ao atendimento psiquiátrico, o registro dos meses de janeiro, fevereiro e março apontou a marca de 353 consultas, quase 33% a menos do que o trimestre seguinte, já que nos meses de abril, maio e junho foram contabilizadas 533 consultas. A soma do terceiro trimestre, com os dados dos meses de julho, agosto e setembro, demonstra um acréscimo ainda maior no fluxo de pacientes, visto que, neste período, 676 consultas foram realizadas.

O mesmo ocorreu no atendimento relacionado à Endocrinologia, em que foi verificado o aumento sucessivo na utilização do serviço, com 44 pessoas agendadas em julho, 182 em agosto e 225 em setembro.

Os pacientes atendidos via telemedicina são referenciados pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), assim como as demais consultas de outras especialidades. O serviço tem sido fundamental para suprir o atendimento de quem estava em acompanhamento de Psiquiatria, necessitando de reavaliação para acompanhamento clínico, conforme necessidade de manutenção das condutas. As consultas também contemplam moradores acolhidos nas USFs, sem recomendação de acompanhamento presencial ou de Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e que estavam aguardando o início do tratamento. Portanto, para utilizar o serviço de telemedicina, é necessário que seja feita a indicação técnica para essa modalidade de atendimento.

Para confirmação das consultas, os pacientes recebem uma ligação, pela qual são informados a data e o horário marcados no setor de telemedicina, onde ocorre o atendimento por especialistas de modo remoto.

Portanto, é de extrema importância estar com o número de contato atualizado junto à unidade de saúde do bairro. No dia da consulta, serão fornecidas as prescrições, assim como os demais documentos que forem necessários, com marcação da data de retorno. Essa estratégia de atendimento impede que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam afetados pela rotatividade dos profissionais dessa área, preservando o tratamento de todos que precisam do serviço e alcançando ainda mais munícipes, com privacidade, comodidade e conforto.

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, afirmou que a tecnologia tem garantido o suporte que o município precisa para esse tipo de atendimento. “O serviço remoto nos dá a tranquilidade necessária para que possamos manter o acompanhamento dos pacientes, sem correr o risco de qualquer descontinuidade. É uma ferramenta que promove a assistência aos munícipes que precisam dessa especialidade”, ressaltou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou a importância da implantação desse serviço na cidade. “É um grande avanço para Suzano pois aumentamos nossa capacidade de atendimento, proporcionando consultas de diferentes especialidades, e de maneira mais intensa na área de Psiquiatria. A telemedicina é uma realidade, que possibilita a utilização de novos recursos para cuidar da população”, enfatizou.