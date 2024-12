Saúde inicia atendimentos da 'Carreta da Odontologia'

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (16/12) os atendimentos na “Carreta da Odontologia”, equipamento instalado de forma inédita na cidade. A estrutura está situada na Estrada dos Fernandes, 10.355, no bairro Sete Cruzes, e terá capacidade para atender até 24 pacientes por dia, incluindo pré-agendados pela pasta e os de livre demanda, por meio de distribuição de senhas.

O equipamento é fruto de uma parceria entre a pasta e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e conta com duas cadeiras, um aparelho de radiografia digital e uma central de materiais de esterilização. Os serviços oferecidos no local são os mesmos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que possuem a especialidade Odontologia, tais como extração, restauração, raspagem, profilaxia, entre outros, além dos de imagem das regiões da face que interferem na arcada dentária.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário Diego Ferreira acompanharam o início dos trabalhos, que têm como objetivo levar os atendimentos à população que reside mais distante do centro.

Para o chefe da pasta, o serviço também vai ajudar a atender parte da demanda desta especialidade no município. “A carreta veio para trazer mais dignidade na saúde bucal para a população suzanense. Ela ficará durante dez dias em cada ponto determinado. Vamos percorrer toda a cidade para que a gente possa atender não só quem for até a estrutura, mas também pacientes já encaminhados pelas unidades de saúde. Será de grande ajuda para os postos do município”, declarou Ferreira.

Os locais que receberão a carreta posteriormente ainda não foram definidos, mas a ideia é de contemplar moradores tanto da região norte quanto da sul, especialmente em pontos mais distantes do centro. “Queremos dar essa possibilidade ao máximo possível de pessoas, pois sabemos o quão importante é ter uma boa saúde bucal”, salientou o secretário.

Tanto para os pacientes agendados quanto para os de demanda espontânea, o atendimento será feito das 7h30 às 16 horas, de segunda a sábado, com distribuição de senhas no primeiro horário. É necessário comparecer com documento oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço de Suzano. A estrutura terá o atendimento realizado por dois dentistas.

O prefeito parabenizou as equipes da pasta e destacou a relevância do serviço para a população. “O atendimento odontológico ainda é inacessível para muitas pessoas e por isso boa parte das UBSs da cidade possui essa especialidade. Esse trabalho, combinado com o da ‘Carreta da Odontologia’, torna o acesso muito mais fácil para a família suzanense. Esperamos que as pessoas participem da iniciativa e, principalmente, que compareçam às consultas agendadas, pois a abstenção tira a oportunidade de outra pessoa ser atendida”, pediu Ashiuchi

A visita contou ainda com as presenças da coordenadora de Atenção à Saúde Bucal, Edimara Chiasso; da diretora da Atenção Básica, Cíntia Steffens Watanabe; da coordenadora de Atenção Básica, Regislaine Gonçalves; da diretora administrativa da pasta, Margarida Mendes; da gerente executiva do INTS, Joyce Moreira; e da coordenadora de Odontologia do INTS, Andréia Guimarães.