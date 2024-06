Saúde promove vacinação de 54 mil pessoas contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou nesta segunda-feira (17/06), durante audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores, um balanço das ações de imunização implementadas no município, relacionadas especialmente à campanha contra a gripe que já imunizou, somente neste ano, 54.516 pessoas com a vacina influenza, sendo 19.618 idosos e 8.678 crianças. Dados sobre a campanha contra a poliomielite e a vacinação contra a dengue também foram destacados na ocasião.

As informações foram compartilhadas pela diretora jurídica da pasta, Tânia Porfírio, que estava acompanhada pela diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin, e pelo coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Rogério Castilho, e contou com a participação dos vereadores Artur Takayama e Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus. Por parte da Secretaria Municipal de Saúde ainda estiveram presentes a diretora da Atenção Básica, Cíntia Steffens Watanabe; o diretor administrativo, Mizael de Almeida; e a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena.

A explicação na Casa de Leis apontou para as iniciativas que têm sido desenvolvidas pela prefeitura para ampliar a cobertura vacinal na cidade, incluindo os chamados “Dias D” de imunização, que são realizados aos sábados. Com relação à campanha contra a gripe, foi promovida em 13 de abril uma ação especial nos 24 postos de saúde da rede municipal e em dois postos volantes na região central, garantindo a aplicação de 2.382 doses. Somente para o público da faixa etária de 60 anos ou mais, foram destinadas 952 doses contra o vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B. Também houve a vacinação em 404 crianças de seis meses a 5 anos.

No semestre também ocorreu um “Dia D” destinado à Campanha de Multivacinação, especialmente contra a poliomielite, realizada em 8 de junho. Nessa ocasião, houve a aplicação de 4.221 doses contra 18 patógenos diferentes, sendo 1.374 contra a poliomielite, que representou 32,7% das administrações. A pasta ainda aplicou 2.772 doses para a imunização relacionada a outras doenças, sendo 1.611 contra o influenza, 481 contra o novo coronavírus (Covid-19) e 130 contra a dengue.

No que diz respeito a vacinação contra a dengue, somando os munícipes contemplados no “Dia D” do dia 8 de junho, já foram imunizados 9.456 adolescentes de 10 a 14 anos, sendo 8.779 com a primeira dose e 677 com a segunda dose. A campanha contra essa doença começou em 20 de fevereiro para o público de 10 e 11 anos e posteriormente passou a contemplar os jovens de 13 e 14 anos.

Tânia Porfírio enfatizou a relevância das ações regulares e especiais destinadas ao aumento da cobertura vacinal. “A vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população, mantendo uma sociedade saudável e resistente. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação dos agentes infecciosos na comunidade”, avaliou a diretora.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou que é fundamental a adesão da população às campanhas. “Os imunizantes garantem a proteção dos munícipes, especialmente entre os públicos mais vulneráveis. Crianças e idosos precisam de uma atenção especial em relação à atualização da caderneta vacinal e podem contar com nossas equipes em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família)”, destacou o chefe da pasta.

Os munícipes podem acessar o link bit.ly/EnderecosUBS para conferir os endereços dos postos de saúde, que garantem a imunização de forma regular entre segunda e sexta-feira, das 8 às 16 horas. Vale a pena destacar que, desde 3 de junho, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, conhecida como CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Centro), passou a funcionar entre 7 e 19 horas, proporcionando também atendimento aos sábados.