Saúde prorroga campanha de vacinação contra a poliomielite

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prorrogou até 29 de junho (sábado) o período da Campanha Nacional de Multivacinação e Contra a Poliomielite na cidade. A imunização está sendo realizada desde o dia 27 de maio em 23 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, e já promoveu a aplicação em 4.791 crianças de zero a 4 anos – faixa etária que integra o público-alvo da vacinação.

A prorrogação atende a uma recomendação do Ministério da Saúde e tem como objetivo estender o prazo para aumentar a abrangência da vacina que visa prevenir a paralisia infantil, além de ampliar o tempo para pais e responsáveis atualizarem as cadernetas das crianças. O setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde disponibilizou 16 mil doses do imunizante contra a pólio para aplicação.

Para garantir a dose, o responsável precisa comparecer com a criança para ser vacinada em uma das 12 UBSs ou em uma das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) espalhadas pela cidade e apresentar documento de identidade, carteira de vacinação e cartão SUS da pessoa a ser vacinada. Além de aplicar a vacina contra a pólio, as equipes também realizarão uma análise das cadernetas e atualizarão as doses que forem necessárias.

Os trabalhos visam conter o risco da contaminação pelo poliovírus, manter o país livre da doença, oportunizar o acesso às vacinas, reduzir os bolsões de não vacinados e aumentar a cobertura vacinal. Por conta disso, a campanha ocorre em escala nacional.

O secretário Diego Ferreira destacou que a extensão do prazo de vacinação possibilita que os pais que ainda não levaram os filhos para vacinar, aproveitem a ampliação para garantir a administração da dose. “É uma oportunidade para quem não conseguiu ir a um posto de saúde, por falta de tempo ou compromissos pessoais. A mobilização acontece no Brasil inteiro e aqui em Suzano queremos atingir o máximo possível de crianças para manter a pólio erradicada”, afirmou o chefe da pasta.

As doses da vacina foram enviadas pelo Ministério da Saúde e estão armazenadas na Central da Rede de Frio Municipal da Prefeitura de Suzano, sendo distribuídas gradativamente às UBSs e USFs. A lista completa de postos pode ser acessada por meio do link //bit.ly/EnderecosUBS. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde no telefone (11) 4745-2077 ou na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na rua Paulo Portela, 210, na região central.