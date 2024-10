Saúde realiza vacinação itinerante em escolas da rede pública

Para ampliar a cobertura vacinal das crianças e descentralizar a aplicação de imunizantes aos alunos da rede pública da cidade, a Secretaria de Saúde de Suzano está promovendo nas escolas municipais e estaduais uma ação itinerante para atualizar a caderneta de vacinação deste público. A ação atende ao Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, instituído pela Lei 14.886 de 11 de junho de 2024.

Na última segunda-feira (07/10), a vacinação com estudantes da rede estadual teve início obedecendo a uma lista emitida pelas Secretarias Municipal e Estadual de Educação. O público-alvo é composto por estudantes de 9 a 14 anos, que serão atendidos com vacinas contra o papilomavírus humano (HPV) e a meningite ACWY. Uma enfermeira realizará um contato telefônico prévio com os diretores das unidades escolares para agendar as visitas. A ação é realizada por agentes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

Os trabalhos foram concluídos na rede municipal também na segunda-feira, com exceção de duas unidades de ensino que foram reagendadas para a próxima quarta-feira (16/10). A vacinação foi iniciada no dia 4 de setembro, abrangendo 32 escolas da cidade. No total, 1.103 cadernetas foram avaliadas com 635 doses administradas, sendo 470 da vacina contra o HPV e 165 da ACWY.

Tanto para a iniciativa na rede municipal quanto para a estadual, os imunizantes utilizados compõem o estoque municipal. A ação não tem uma data para encerrar, já que após a conclusão da vacinação nas escolas estaduais, as equipes da Vigilância Epidemiológica poderão fazer uma repescagem caso haja solicitação das instituições de ensino. Se não houver demanda, os técnicos retomam os trabalhos nas residências por meio da identificação de crianças com atraso vacinal.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, explicou que a vacinação itinerante deve ser encarada como uma boa oportunidade para que os estudantes da rede pública atualizem a caderneta. “Muitos pais têm a correria do dia a dia e não conseguem levar os filhos para vacinar. Com a Saúde indo às escolas, conseguimos aumentar a abrangência e garantir a segurança dos nossos alunos”, avaliou.

Já o secretário de Saúde, Diego Ferreira, enalteceu os números obtidos durante a vacinação na rede municipal de ensino e pediu para que os pais orientem os alunos a se vacinarem nas escolas estaduais. “Estamos falando de duas vacinas muito importantes. Alcançamos ótimos números nas escolas administradas pela Secretaria Municipal de Educação e queremos repetir nas estaduais”, finalizou.