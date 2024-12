Saúde reforça ações de prevenção ao HIV nos postos

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçará as ações de prevenção do HIV ao longo desta semana (02 a 06/12) nos 24 postos da rede municipal, das 8 às 16 horas. Paralelamente a essa atividade, haverá, na segunda-feira, orientações na Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Já no próximo sábado (07/12), ocorrerão testagens na Clínica da Família André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista), das 9 às 15 horas, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal (rua Dr. Adhemar Prudente de Moraes, 2.719), das 8 às 16 horas. Esse é considerado o “Dia D” da campanha “Fique Sabendo!”, que faz parte da programação do “Dezembro Vermelho”, mês destinado à conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), em especial o HIV.

O público-alvo é aquele mais vulnerável ao risco do HIV no município, que inclui os homens que fazem sexo com homens, transsexuais, adolescentes, adultos de 18 a 25 anos, população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo. Além das testagens, serão distribuídos insumos de prevenção, reforçadas as informações sobre prevenção combinada e o diagnóstico e tratamento do HIV.

A campanha visa ainda oferecer tratamento oportuno para todas as pessoas diagnosticadas durante esses dias para interromper a cadeia de transmissão do HIV e reduzir a morbidade e mortalidade por Aids. A campanha de 2024 busca alcançar números próximos daqueles registrados no ano passado, quando foram realizados 1.878 testes e 204 coletas. Em dezembro de 2023, as unidades de saúde ainda garantiram 601 testes rápidos para a detecção de HIV, 591 de sífilis, 343 de hepatite B e outros 343 de hepatite A. Houve ainda 107 coletas de sorologia de sífilis e 97 de HIV realizadas.