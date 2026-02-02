Saulo participa da reinauguração do Museu Padre Eustáquio em Poá

O Museu Padre Eustáquio, localizado na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Poá, foi oficialmente reinaugurado neste domingo (01), durante cerimônia que contou com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza e do secretário de Turismo do Estado, Roberto de Lucena. Após passar por um amplo processo de reforma, reorganização do acervo e adequações estruturais, o espaço volta a receber visitantes como um importante ponto de devoção, fé e preservação da história do Beato Padre Eustáquio, religioso holandês que deixou um grande legado na cidade.

Conduzida pelo pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, padre Reginaldo Martins da Silva, responsável pela condução da paróquia e um dos principais articuladores do projeto de revitalização do museu, a solenidade também foi prestigiada por secretários municipais, pela comunidade local e por devotos do Beato, que tem sua trajetória de vida e principais feitos como padre retratados no museu. O espaço reúne objetos litúrgicos, registros históricos, documentos e elementos simbólicos que ajudam a contar a história de fé construída ao longo de décadas.

Durante a cerimônia, o prefeito Saulo Souza ressaltou a emoção de participar de um momento que considerou especial e significativo para a cidade. Em sua fala, o chefe do Executivo municipal destacou a importância do museu como um elo entre a história de Poá e a identidade de sua população, além de enfatizar o papel do espaço na valorização do turismo religioso. "O museu conecta a história do município, fortalece a identidade da nossa população e transmite valores fundamentais como fé, solidariedade e cuidado com o próximo. Lembro ainda a experiência vivida em 2025, ao lado da nossa primeira-dama Flavia Souza, durante visita à Holanda, país de origem do Padre Eustáquio, destacando os laços históricos e culturais que conectam o povo holandês aos brasileiros, especialmente aos poaenses”, disse.

Saulo Souza também mencionou a presença do secretário de Estado de Turismo, como representante do governador Tarcísio de Freitas, ressaltando a relevância do apoio institucional do Governo do Estado para iniciativas que unem fé, cultura e desenvolvimento local. Ele destacou ainda que o espaço contribui diretamente para o fortalecimento do turismo religioso, para a preservação da memória local e para a promoção da cultura, agradecendo o trabalho humanizado desenvolvido sob a liderança do padre Reginaldo e de toda a comunidade católica da cidade.

Roberto de Lucena reconheceu a importância do espaço e afirmou que participar da reinauguração do Museu Padre Eustáquio teve um significado especial, não apenas pelo valor histórico e religioso do espaço, mas também por sua ligação pessoal com a cidade. “O legado do Padre Eustáquio ultrapassa os limites de Poá e alcança toda a região do Alto Tietê. Trago a saudação do governador e reafirmo o respeito do Governo do Estado à paróquia e à comunidade local. O Museu Padre Eustáquio será destaque na próxima temporada do turismo religioso estadual, fortalecendo Poá como destino de fé e cultura.”

Modernização

O Museu Padre Eustáquio é dedicado à trajetória, aos feitos e às curiosidades do religioso holandês que marcou profundamente a história de Poá por sua atuação pastoral, espiritual e social. Com a reforma, o espaço ganhou uma nova organização expositiva, que valoriza ainda mais o acervo e facilita a experiência do visitante. Os objetos e itens litúrgicos passaram a ocupar posições de destaque, com novos suportes e uma disposição que favorece a compreensão do contexto histórico e religioso em que foram utilizados. A proposta é tornar o percurso pelo museu mais fluido, didático e acolhedor, respeitando o caráter sagrado do espaço.

Outro destaque é a implantação de um espaço reservado para a escuta de contos e histórias narradas sobre o religioso. Esse ambiente foi pensado, inclusive, para atender pessoas com deficiência visual, reforçando o compromisso do museu com a acessibilidade e a inclusão. A proposta é permitir que todos os visitantes, independentemente de suas limitações, possam vivenciar a história e a espiritualidade associadas ao Padre Eustáquio de maneira sensível e acolhedora.

Além da reorganização do acervo, o prédio que abriga o Museu Padre Eustáquio também passou por importantes intervenções estruturais. O imóvel, que completa 90 anos de existência em 2026, recebeu pintura na fachada e no interior, adequações nas calhas e melhorias na rampa de acesso ao escritório paroquial e à livraria. As obras contribuíram não apenas para a preservação do patrimônio histórico, mas também para a segurança e o conforto dos visitantes.

Visitas

O Museu Padre Eustáquio funciona atualmente por meio de agendamento prévio, garantindo uma experiência organizada e acolhedora para os visitantes. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas diretamente na secretaria paroquial ou pelo telefone e WhatsApp (11) 99165-8409, de terça a sábado, das 9h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30, com atendimento realizado pelo jornalista Delcimar Ferreira.