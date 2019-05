Secretaria de Previdência vai retomar serviço de perícias médicas no INSS de Suzano

A Agência do INSS de Suzano vai retomar, ainda nesta semana, os serviços de perícia médica. A volta do atendimento, interrompido em 30 de abril e que prejudica milhares de suzanenses, é resultado de uma reunião do deputado federal Marco Bertaiolli com Karina de Teive e Argolo, subsecretária de Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

“Apresentei para a subsecretária todas as dificuldades que os suzanenses enfrentam a partir do fim do serviço, além do fato de que os moradores de Suzano precisarem ir até outras cidades, como Mogi das Cruzes, Guarulhos e Itaquaquecetuba, sobrecarregando estas unidades”, afirmou o deputado que recebeu, na manhã desta segunda-feira (13), a informação da própria subsecretária Karina de que os serviços voltarão ao município em sua integralidade. Inclusive, já há 135 perícias médicas agendas para quarta-feira (15).

Bertaiolli ressaltou o importante trabalho de intercâmbio entre os municípios e o Governos Federal e estadual. “Muitas vezes, quem está em Brasília não conhece a realidade local, não sabe as dificuldades enfrentadas pelas pessoas. Por isso, a importância desta interlocução, representando a força e a voz da população em Brasília”, salienta o parlamentar que, assim que soube da suspensão dos serviços de perícia médica em Suzano, solicitou uma audiência na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, que foi realizada na quinta-feira da semana passada.

“Não poderíamos aceitar uma decisão como esta de, simplesmente, tirar o serviço e não apresentar nenhuma alternativa que não prejudicasse os suzanenses”, frisou o deputado. “Em breve, as perícias médicas vão voltar a ser feitas e quem ganha com isso é a população de Suzano”, afirmou Bertaiolli.

Serviços

Com a suspensão das perícias médicas, estavam sendo atendidas apenas quem já havia feito o agendamento. A unidade atendia, em média, 1,4 mil perícias mensais. Não há qualquer alteração nos serviços e benefícios que não dependem de perícia médica, como aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, entre outros.