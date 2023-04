Secretarias da Justiça e de Governo se reúnem com Suzano e municípios de SP

O objetivo é informar o andamento dos projetos apresentados e sanar eventuais dúvidas relacionados às documentações técnicas. Participam também da iniciativa técnicos do FID e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU).

O Fundo Estadual de Interesses Difusos (FID) tem como objetivo gerir os recursos destinados à reparação dos danos ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ao consumidor, ao contribuinte, às pessoas com deficiência, ao idoso, à saúde pública, à habitação e urbanismo e à cidadania, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território do Estado.

No período de 2010 até a presente data, o FID celebrou um total de 230 convênios com órgãos do poder público e da sociedade civil, totalizando R$ 341,5 milhões em investimentos, 187 cidades atendidas e 12 milhões de pessoas beneficiadas.

O secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, conversam, em reunião virtual, nesta quarta-feira (12), às 10 horas, com representantes de mais de 400 municípios paulistas e Organizações da Sociedade Civil. Suzano está na lista.