Serviço Social abre 300 vagas para curso de Plano de Negócios com ensino a distância

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições para o curso de Plano de Negócios nesta segunda-feira (22/04). O período de matrículas se estende até a semana seguinte, em 30 de abril (terça-feira). Ao todo, 300 vagas estarão disponíveis exclusivamente por meio de formulário on-line, na aba Cursos à Distância do site http://www.suzano.sp.gov.br/web/saspe. A capacitação é constituída de cinco módulos e avaliação, além de certificação, totalmente por meio do Ensino à Distância (EAD), na plataforma digital.

O curso de Plano de Negócios visa guiar o planejamento de um empreendimento. A dirigente do Saspe e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, explica que a iniciativa vem ao encontro das demais capacitações já ofertadas pela unidade. “Este curso é focado no empreendedorismo, na geração de renda, apresentando noções administrativas de tempo e dinheiro. É um complemento aos outros cursos profissionalizantes que aplicamos no Saspe”, disse.

Entre os objetivos do curso on-line estão o passo a passo para estabelecer metas, diminuindo os riscos e as incertezas para o empreendedor, e ajudar a identificar produto, ramo, serviços, clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, os pontos fortes e fracos. Para o coordenador de cursos, Roberto Bento, a partir deste guia, o aluno aumenta as chances de viabilidade do negócio antes da execução.

Após o prazo de inscrições, o curso será liberado no dia 13 de maio (segunda-feira), com acesso exclusivo na plataforma on-line do Saspe (http://ead.suzano.sp.gov.br/). Serão cinco módulos com avaliações disponíveis pelo período de um mês, até 13 de junho (quinta-feira). Todo material também poderá ser baixado, no formato PDF, para impressão ou leitura em dispositivos móveis. Além disso, o curso estará acessível pelo aplicativo de ensino Moodle, que possibilita o envio de mensagens para sanar dúvidas com o tutor. Para emitir a certificação on-line, validada, é preciso alcançar um aproveitamento mínimo nas avaliações propostas.

Mais informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600 ou diretamente na sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.