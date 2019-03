Serviços essenciais são mantidos durante o aniversário de Suzano

Em virtude do aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Suzano nesta terça-feira (02/04) e do ponto facultativo de segunda-feira (01/04), a população deve estar atenta quanto ao funcionamento de repartições municipais. Órgãos públicos irão paralisar suas atividades, mas os serviços essenciais não serão interrompidos.

O Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro) volta a funcionar totalmente a partir das 8 horas de quarta-feira (03/04), assim como as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro), onde estão lotadas as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; Meio Ambiente; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; e Assistência e Desenvolvimento Social, além do projeto Suzano Mais Emprego e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

As três bibliotecas municipais, localizadas no centro, no Jardim Colorado e no Cidade Boa Vista, bem como os cinco Centros Culturais de Suzano também retomam o atendimento na quarta-feira, no primeiro horário. Outros serviços, como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, estarão à disposição da população.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai funcionar normalmente. Equipes médicas estarão de plantão 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia, atenderão o cidadão em esquema de plantão durante todo o feriado prolongado, assim como o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também estará à disposição da população. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil.

Para os suzanenses que não forem pegar a estrada, a cidade oferece como opção de lazer o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O local conta com pista de caminhada, pista de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete.

Celebração

No dia do aniversário de emancipação de Suzano, na terça-feira, estão programadas uma missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz São Sebastião (Praça João Pessoa, s/n – Centro), às 9 horas, e um culto evangélico de Ação de Graças na Igreja Cristã Mundial (rua Alfredo Batista Pizzolato, 279 – Vila Figueira), às 19h30.

No dia 13 de abril (sábado), das 9 às 18 horas, o Parque Max Feffer receberá um grande ato chamado “Suzano pela Paz”, promovido pela administração municipal em memória às vítimas do ataque ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, com atividades de cultura e lazer.