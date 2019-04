Serviços essenciais serão mantidos durante a Sexta-Feira da Paixão

população deve ficar atenta em relação ao funcionamento de estabelecimentos e serviços de repartições municipais em Suzano durante o feriado da Sexta-Feira da Paixão (19). Órgãos públicos irão paralisar suas atividades, mas serviços essenciais não serão interrompidos.

O Paço Municipal Firmino José da Costa, sede da Prefeitura de Suzano, voltará a funcionar normalmente a partir de segunda-feira (22), às 8 horas, assim como todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), o Procon, o Centro Unificado de Serviços (Centrus), onde estão abrigadas as Secretarias Municipais de Saúde, de Planejamento Urbano e Habitação, de Meio Ambiente, de Manutenção e Serviços Urbanos e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, as três bibliotecas municipais (Centro, Jardim Colorado e Cidade Boa Vista), Centros Culturais, escolas e creches.

Já os serviços de coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios e feiras livres estarão à disposição da comunidade nos dias agendados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu) irá operar normalmente, com equipes médicas de plantão durante as 24 horas do dia. O Pronto-Socorro Municipal, localizado junto à Santa Casa de Misericórdia, também atenderá em esquema de plantão durante o feriado, bem como o Pronto-Atendimento do distrito de Palmeiras.

Na área da Segurança Cidadã, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil estarão disponíveis à população pelo telefone (11) 4745-2150. No transporte, os itinerários de ônibus das linhas municipais contarão com uma programação especial. Durante a Sexta-Feira Santa será utilizada a escala de horários de domingo.

A cidade oferece como opção de lazer o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O local conta com pistas de caminhada e de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete. Já o Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique) receberá neste sábado (20/04), em sua parte externa, o evento “Rock Na Boa”, com apresentação de bandas a partir das 15 horas.