Shopping de Suzano recebe 'Ônibus da Saúde' neste final de semana

Sempre buscando formas de trazer mais qualidade de vida à população suzanense, o Suzano Shopping promove o Ônibus da Saúde, projeto que oferece serviços médicos básicos à população. De 5 a 7 de abril (sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira), das 11 às 17 horas, o ônibus-consultório, oferecido em parceria com o GAPC por meio do Projeto Prevenir, ficará parado no estacionamento do shopping e estará aberto aos frequentadores, que poderão fazer testes para o rastreamento de Câncer de Boca de forma gratuita.

Um dos tipos mais sutis da doença, a estimativa de novos casos em 2018 – segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) – foi de 14.700 pessoas. Para detectar o problema, exames preventivos e frequentes são a melhor opção, podendo aumentar as chances de recuperação com um diagnóstico ágil e preciso ainda nos estágios iniciais.

Serviço:

Ônibus da Saúde

Período: De 05 a 08 de abril

Localização: Estacionamento

Horário de funcionamento: Das 11 às 17 horas