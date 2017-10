SP-031: DER faz estudo de tráfego para avaliar possibilidade de duplicação

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) segue com os estudos e monitoramento do tráfego da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031) para avaliar as possibilidades de duplicação da via. De acordo com o setor, qualquer intervenção geométrica na rodovia deve ser minuciosamente examinada para gerar menor impacto à população do trecho urbano.

Em nota, o DER destacou que a Índio Tibiriçá já possui espaços de Multivias, mais de uma faixa em cada sentido, com trechos alternados entre os quilômetros 39 e 70, que também contempla o domínio de Suzano, localizado entre os quilômetros 58 e 66. É importante ressaltar que a via recebe cerca de 22 mil veículos diários e que uma duplicação completa já seria viável com metade deste número.

Segundo os dados da Polícia Militar Rodoviária, nos cinco primeiros meses deste ano, 10 acidentes foram observados na rodovia, dos quais sete precisaram de atendimento médico, resultando em 15 vítimas feridas e duas fatais. O valor é 150% maior que o registro do mesmo período do ano passado, quando apenas 4 ocorrências foram verificadas sem nenhuma pessoa ferida.

Contudo, o índice deste ano caiu 90% ao comparar com o primeiro semestre de 2012, quando 77 mortes aconteceram. Há seis anos o DER iniciou os investimentos de modernização da via, incluindo baias de ônibus e melhorias na sinalização, totalizando R$ 94,2 milhões.

Em agosto, um capotamento no quilômetro 43 destruiu a frente de um carro após colidir com outro veículo. Nenhuma vítima fatal foi observada, porém uma pessoa foi encaminha ao atendimento hospitalar. Recentemente, no último dia 20 de setembro, outro acidente envolveu quatro automóveis e um caminhão da EDP Bandeirantes no trecho de Suzano. O engavetamento deixou três motoristas feridos, os quais foram encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) Municipal.