Suporte para as eleições terá apoio da segurança e transporte em Suzano

Suzano vai oferecer suporte necessário aos eleitores no dia 6 de outubro em que serão realizadas as eleições municipais. As Secretarias Municipais de Transporte e Mobilidade Urbana; de Educação; de Segurança Cidadã; e de Manutenção e Serviços Urbanos definiram um planejamento de atividades específico para essa data, com o objetivo de proporcionar aos cidadãos as condições adequadas para o deslocamento na cidade e a orientação correta nos colégios eleitorais.

Conforme determinado pela Justiça Eleitoral, Suzano contará com transporte público municipal gratuito, das 8 às 17 horas. As linhas irão operar com frequência normal durante o período de votação, como em um dia útil. Os ônibus estarão com catraca livre em todas as linhas municipais.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana atuará com reforço nas equipes de plantão para garantir a ordem e a segurança no trânsito, com rondas programadas em todos os locais de votação. Para preservar o endereço onde ficam localizados os cartórios eleitorais, haverá interdições entre as ruas Paulo Portela, Félix Romanos, Gustavo Eduardo Rathsan e dos Três Poderes, no Jardim Paulista.

O trabalho focado no entorno deste local também prevê o impedimento de conversão à esquerda das ruas Cássia Francisco e Paulo Alfredo Hilbert à avenida Paulo Portela, em direção à rua Baruel. A depender da necessidade, poderá haver interdições ou desvios pontuais em razão do fluxo de eleitores e transportes das urnas de votação.

A Secretaria de Educação será responsável pelas providências relacionadas à preparação das 40 escolas municipais que receberão as urnas, em cumprimento às determinações da Justiça Eleitoral. A partir desta sexta-feira (04/10), começa a ser executado o trabalho que garantirá a montagem das seções e a sinalização em todos os acessos das unidades, de modo que os eleitores possam encontrar com facilidade os seus locais de votação.

Sob condução dos diretores de cada escola, que receberam treinamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no dia 18 de setembro, no Cineteatro Wilma Bentivegna, serão mobilizados cerca de 350 funcionários da pasta, para a realização de todas as tarefas exigidas. É importante ressaltar que não haverá qualquer interrupção das atividades regulares da rotina escolar, nem antes e nem depois do dia do pleito.

Já a Secretaria de Segurança Cidadã destacará a Guarda Civil Municipal (GCM) para apoio às demais forças de segurança durante o transporte das urnas até as unidades de votação, assim como para o patrulhamento nas imediações dos locais de votação, com um efetivo de cem agentes no dia da eleição.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos viabilizará a limpeza dos locais de votação entre domingo à tarde e segunda-feira (07/10) pela manhã, no intuito de preparar as escolas para receberem alunos e funcionários no início da rotina semanal de atividades. As 22 unidades que registram maior circulação de eleitores, voluntários e funcionários da Justiça Eleitoral, já começarão a ser limpas no próprio dia do pleito, como será o caso das Escolas Municipais Mercia Andrade de Brito, Antônio Marques Figueira, Toshio Utiyama, Vereador Antônio Martins, Avelino Lima Franco, Profª. Eliana Pereira Figueira, Profª. Luiza Hidaka, Profª. Nereide do Carmo Peronti Sasso e Vereador Djalma dos Santos Paiva.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que o trabalho em conjunto garante tranquilidade aos munícipes no dia da eleição e contribui para a reorganização da cidade logo após o fim do pleito. "Estaremos mobilizados com nossas secretarias municipais para manter os locais de votação bem preparados nesta data, mantendo as vias em boas condições de tráfego e com a segurança que se faz necessária em todos momentos onde temos grande circulação de pessoas", declarou o chefe do Poder Executivo municipal.