Suzanenses buscam academias; valor médio mensal é de R$ 102,50

Em busca de exercícios físicos, os suzanenses procuram as academias da cidade.

A mensalidade para fazer musculação em Suzano custa, em média R$ 102,50, de acordo com o levantamento feito pelo DS. A pesquisa leva em conta o valor de quatro academias da cidade.

A academia Good Shape, que fica na Vila Figueira, cobra R$ 120,00 por mês no Plano Fit, que tem apenas musculação.

O Plano Master, que conta com ritmos, zumba e yoga, custa, mensalmente R$ 130,00. Além disso, o local conta com o Plano Weekend, que tem treinos apenas no fim de semana, e custa R$ 70,00.

O estabelecimento tem planos trimestral, semestral e anual de musculação. A academia cobra R$ 113,00, R$ 106,00 e R$ 99,00, respectivamente.

O jornal também esteve na Polux Fit, localizada na Vila Urupês. O valor mensal no local custa R$ 110,00. Esse plano conta com ginástica, além da musculação. A academia conta com um plano de Crossfit, que é cobrado R$ 220,00 por mês. Boxe e Muay Thai custam, mensalmente, R$ 90,00 cada.

A academia tem o plano anual, no qual cobra R$ 90,00, e um plano semestral, que custa R$ 95,00 e tem fidelidade para cancelamento.

A Oide Fit, que está na Vila Costa, cobra R$ 90,00 mensalmente. A academia também tem um plano de pilates, onde é cobrado R$ 160,00 no mês para uma sessão por semana. Duas sessões são cobradas R$ 220,00 por mês e, com três sessões, se cobra R$ 330,00

Os planos de musculação nessa academia são trimestrais e semestrais, não tendo plano anual. Pelo plano de três meses é cobrado R$ 78,00 e, pelo de seis meses, se cobra R$ 67,90.

A Academia S3, localizada no Centro de Suzano, cobra R$ 90,00 por seu plano mensal de musculação. A academia conta, também, com planos de boxe, fit dance, zumba, jump, circuito e ritbox. Os valores desses planos não foram divulgados.

Nessa academia também não existe plano anual. O plano trimestral no estabelecimento custa R$ 240,00, dividido três vezes de R$ 80,00. Já o plano semestral é dividido em seis vezes de R$ 75,00, totalizando R$ 450,00.