Suzanenses contabilizam estragos provocados pelas chuvas

As chuvas que caíram no final da tarde da última quarta-feira, 9, causaram muitos prejuízos aos moradores de Suzano, que iniciaram o dia de ontem contabilizando os estragos provocados pela água que invadiu as casas.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, a cidade recebeu 80 milímetros de chuvas em um período de 60 minutos, quantidade muito acima do esperado, que era de apenas 23 milímetros para o dia todo.

Em algumas casas, especialmente no Jardim Monte Cristo e no Jardim Quaresmeira, a água entrou cerca de meio metro nas residências. A ajudante geral Mônica dos Santos Castro, 29, mora no Monte Cristo e perdeu geladeira, cama, guarda-roupas, uma cômoda e um fogão. Pela manhã, ela teve que limpar a lama que sobrou dentro de sua cozinha, e já pensa em mudar de casa.

"A água subiu na altura do joelho. É difícil para limpar, vamos ter que sair daqui, não dá. Estamos atrás de outra casa. Moramos há cinco meses aqui, e já é a segunda vez que estamos passando por isso".

Morador da Rua da Prata, no Jardim Monte Cristo, Rafael Silva de Lima, 29, teve enormes prejuízos com a água, que invadiu muitas casas da rua. Ele conta que alguns vizinhos perderam tudo, e cita os prejuízos que teve por conta das chuvas.

"Perdi máquina de lavar, roupas e mantimentos. Não teve como impedir, a água subiu rápido”, afirma. “Alguém tem que tomar uma providência porque o Rio Guaió não é limpo há uns cinco anos. Uma 'chuvinha' já enche", completa.

O aposentado Manoel Gerônimo Oliveira, 78, mora na Rua da Transmissão, no Jardim Monte Cristo. Ele atribui ao Rio Guaió os problemas provocados pela chuva. "É só abrir o rio, porque está entupido. É muito relaxo das autoridades. O imposto a gente paga, mas não recebemos benfeitorias, são apenas promessas", diz.

Lagoa Azul

Ontem pela manhã, a reportagem do DS recebeu vídeos de moradores do Jardim Márcia, que registravam um grande volume de água saindo da Lagoa Azul por um cano e desaguando em um córrego. No local, foi constatada uma quantidade de água acima do normal na lagoa. A Defesa Civil foi ao local para analisar o caso e se havia alguma possibilidade de ela romper.

"Como encheu muito, ela (vazão) está tranquila. Técnicos do Meio Ambiente e Obras foram avisados. Geólogos vão verificar possíveis riscos de rompimento da vala. Dessa água, não há riscos de alagamento no bairro", explicou o assessor estratégico da Secretaria de Segurança de Suzano, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia.

Após as chuvas, a reportagem do DS constatou grande volume de água correndo também pelo Rio Una. A água passou muito próxima da parte inferior das pontes que cruzam o rio.

Gustavo Junior da Silva Araujo, 20, mora no Parque Maria Helena desde os 11. Ele diz que a situação do bairro em dias de chuva é um "caos" porque "praticamente todas as ruas do bairro enchem". "Já fizeram reformas na rua, mas não adianta", relata o jovem.

A Prefeitura de Suzano informou que as equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Manutenção, Fundo Social e Assistência e Desenvolvimento Social estão atendendo as famílias afetadas.