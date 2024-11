Suzano avança no projeto de tombamento de patrimônios culturais e 'mira' Igreja do Baruel

Suzano possui três patrimônios culturais tombados, segundo informou a Secretaria de Cultura do município. Os três tombamentos foram oficializados em julho de 2022, agosto de 2023 e março deste ano.

Os três patrimônios culturais citados são: a sede da Academia de Judô Terazaki, na Vila Urupês; o Conjunto Fazenda Sertão, composto pela Escola Estadual Helena Zerrener, pela Capela Santa Helena e por alguns pontos do entorno, no bairro Clube dos Oficiais, em Palmeiras; e o primeiro Paço Municipal, no Centro, onde hoje funciona a agência da Previdência Social.

Para a Secretaria da Cultura, “eles valorizam diferentes aspectos do desenvolvimento da cidade, incluindo a influência da cultura oriental, a produção no campo e a emancipação político-administrativa”.

Neste momento, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) tem atuado no processo que pode resultar no tombamento do conjunto da Capela Nossa Senhora da Piedade, onde está situada a Igreja do Baruel. O local fica na Estrada Baruel Goiabeira, 201, no bairro do Baruel. O território marca o início do povoamento de Suzano, fato “que demonstra a importância regional da comunidade do Baruel na época da colonização do Brasil”, segundo a Prefeitura.

O tombamento englobaria a Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, o antigo cemitério próximo, a Festa de Nossa Senhora da Piedade e Louvor ao Divino Espírito Santo (Festa do Baruel) e a caminhada que ocorre durante o evento – os últimos são bens imateriais.