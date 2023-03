Suzano começa a aplicar vacina bivalente da Pfizer contra Covid para idosos com 70 anos ou mais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou a aplicar nesta segunda-feira (27/02) as vacinas bivalentes da Pfizer que conferem proteção contra cepas atualizadas do novo coronavírus (Covid-19), incluindo as variantes da ômicron. O público-alvo desta primeira etapa de vacinação são moradores com 70 anos ou mais; pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, também com 12 anos ou mais. É preciso estar com o esquema vacinal completo para receber essa dose.

Todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) disponibilizarão o imunizante entre 8 e 16 horas, de segunda a sexta-feira. Não há necessidade de agendamento, mas no momento da vacinação deverão ser apresentados o documento de identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

Para o cumprimento desta etapa, a Prefeitura de Suzano recebeu 9.396 doses do governo do Estado de São Paulo com o objetivo de garantir uma maior proteção ao público mais vulnerável.

As vacinas monovalentes, utilizadas até o momento, conferiam proteção contra o vírus originário da pandemia, todavia, com o surgimento de outras variantes da Covid-19, foi implantada a estratégia da dose de reforço com a vacina bivalente, que é desenvolvida com cepas dos dois vírus: o original e variantes ômicron (bivalente).

A diretora de Vigilância em Saúde da pasta, Maria Cristina Perin, ressaltou que todos precisam fazer a sua parte para garantir a própria proteção e preservar a saúde do próximo.

“É preciso ter consciência de que o esquema vacinal que foi feito até hoje, com as vacinas monovalentes, podem não ser suficientes para a proteção contra as variantes do coronavírus. Por isso, a recomendação é para que as pessoas cumpram essa nova etapa de imunização. Fazendo isso, evitamos a propagação das novas variantes e preservamos a saúde de todos”, orientou a diretora.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, alertou a população para a importância de comparecer às unidades e complementar a imunização com a nova vacina disponível. “Todos os suzanenses que fazem parte do público-alvo desta etapa devem se vacinar com esse novo imunizante, mesmo quem já tomou as doses anteriores deve garantir o reforço. É fundamental a proteção contra as variantes do coronavírus, para que a covid-19 não afete mais a saúde dos nossos munícipes, especialmente dos mais vulneráveis”, concluiu o chefe da pasta.